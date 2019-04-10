"К*рвы и сутенеры?!" Фарион разнесла украинцев из-за выборов

Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион осудила украинцев, которые идут на выборы, считая, что им некого выбирать.

Она усомнилась в их умственных способностях и обвинила в слишком зашоренном мировоззрении. Категоричную позицию бывший парламентарий озвучила в интервью INTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Фарион Скриншот видео

"Только тот, у кого нет ума, может сегодня заявлять, что не из кого выбирать и все они (кандидаты в президенты. — Ред.) одинаковые. Это все равно, что сказать, что все женщины — к*рвы, извините, а все мужчины — сутенеры! Вот прекрасно! Так тогда стреляйся!" — возмутилась скандальная Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фарион жестко раскритиковала людей, которые продают свой голос на выборах президента. Она предложила им поступить также с собственными детьми, ведь они все равно лишают их будущего. Также она осудила тех, кто не ходит голосовать. Экс-нардеп обозвала их "идиотами" и призвала убираться из Украины.

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