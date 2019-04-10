|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"К*рвы и сутенеры?!" Фарион разнесла украинцев из-за выборов

681Читать материал на украинском

Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион осудила украинцев, которые идут на выборы, считая, что им некого выбирать.

Она усомнилась в их умственных способностях и обвинила в слишком зашоренном мировоззрении. Категоричную позицию бывший парламентарий озвучила в интервью INTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скриншот видео

"Только тот, у кого нет ума, может сегодня заявлять, что не из кого выбирать и все они (кандидаты в президенты. — Ред.) одинаковые. Это все равно, что сказать, что все женщины — к*рвы, извините, а все мужчины — сутенеры! Вот прекрасно! Так тогда стреляйся!" — возмутилась скандальная Фарион.

Новости
"Б*дло, иди на..!" Фарион устроила очередной языковой скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, Фарион жестко раскритиковала людей, которые продают свой голос на выборах президента. Она предложила им поступить также с собственными детьми, ведь они все равно лишают их будущего. Также она осудила тех, кто не ходит голосовать. Экс-нардеп обозвала их "идиотами" и призвала убираться из Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения