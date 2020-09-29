"Погиб цвет нации!" Истории молодых парней из злосчастного Ан-26 под Чугуевым

В авиакатастрофе с военным самолетом Ан-26 под Чугуевым погибло 26 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВС Украины и шесть членов экипажа. Сейчас родственники погибших приехали в Харьков, чтобы сдать анализы на ДНК, процедура необходима для опознания тел.

Подробнее о погибших в жуткой катастрофе читайте в материале OBOZREVATEL.

Летать хотел со школы

Курсанту Евгению Скоробогатько было 27 лет. У него осталась жена Лиза. Сам Евгений родом из села Терпенье Запорожской области. В сельсовете OBOZREVATEL рассказали, что о его гибели первой сообщила бабушка, которая живет в Крыму, она увидела имя в списке и позвонила родителям.

"Отец Жени служил в АТО, его старший брат тоже военный. Мама работает у нас в школе-интернате учительницей. Очень хорошая семья, и вот такое горе", – говорят в сельсовете.

Очень переживают из-за смерти Евгения и в местном коллегиуме "Джерело", он закончил его в 2010 году.

"Сначала мы не хотели верить в то, что Женя погиб. Смотрели новости, где-то промелькнула информация, что в самолете был наш односельчанин. Но думали, ошибка. Но потом об этом сообщил его отец… Я вообще не представляю, как родителям пережить такое горе", – поделилась с нами классный руководитель Жени Анна Куницына.

В школе Евгений увлекался историей, занимал призовые места в конкурсах МАН, ходил в кружок туризма.

"Но еще учась в школе, хотел летать. Он не сразу осуществил свою мечту. Сначала учился программированию, но потом все-таки пошел в летное", – рассказала учительница.

"Женя Скоробогатько – человек просто гений в своем деле. Именно с ним во время нашей первой летной практики ХАЗ-30 нам не повезло – и мы были списаны под начало 3-го курса. Это было очень больно и обидно. Мы поддерживали друг друга как могли. Вместе с Женей после списания хотели перевестись в 3-ю группу к штурманам. Но куда мне было до него. Конечно, взяли его. Но теперь у меня в голове не укладывается, что сильные навыки и твоя крутейшая характеристика отобрали у тебя жизнь", – написал его товарищ по учебе в летном вузе Сергей.

Парень с характером

Погибшему Владимиру Олабину было всего 20 лет. Он родом из Николаева, его отец – депутат городского совета.

"Вовчик, я никогда не забуду наш разговор на КМБ, когда ты говорил, что больше не можешь находиться в этом аду, а спустя месяц уже чувствовал себя очень уверенно. Человек, которого родители воспитали таким добряком… То, что ты был парниша с характером, то это да, но это была твоя уникальность, которая отличала почти от каждого (уверен, пацаны сейчас улыбнутся, прочитав и вспомнив, о чем идет речь)", – написал в соцсети о друге тот же Сергей.

Служил в церкви

Среди погибших курсантов оказался и 21-летний Ростислав Булий из Торчиновичей на Львовщине. В его родном селе говорят, что это огромный удар как для семьи Ростислава, так и для всех жителей.

"У родителей осталась только сестра Ростислава. Они очень верующие, ходят в православную церковь. Ростислав, когда тут жил, прислуживал в церкви", – рассказала местная жительница.

Пошел по стопам отца

Среди погибших – 26-летний Андрей Померанцев из Николаева. "Лучший братик и друг, что не всегда бывает. Жаль, что мы не успели вылезти на все горные вершины вместе. Очень тебя люблю", – написала его сестра Маша.

В школе №40 Николаева, где учился Андрей, сейчас все в трауре.

"Он был очень воспитанным парнем, ответственным. На таких, как он, всегда можно было положиться. Вот как пишут, что погиб цвет нации, так оно и есть. После 9-го класса он ушел из школы и поступил в колледж транспортной инфраструктуры. Но пару лет назад заходил и сказал, что оставил учебу и решил стать военным. Его отец тоже военный, работает тут у нас на военном аэродроме. Видимо, Андрей решил пойти по стопам отца", – рассказала OBOZREVATEL директор школы Татьяна Липунова.

Воспоминаниями об Андрее поделилась и его тетя Надежда. "Каждый раз как приходил в отпуск старался активнее его провести и встретиться со всеми близкими. У нас разница всего в пять лет, и он мне был как младший брат. Да и вообще он со всеми из нашей семьи поддерживал хорошую связь: звонил, писал, приезжал в гости. И в этот раз хотел как можно быстрее пойти в отпуск, планировал отправиться в горы, навестить семью. Для этого нужно было еще час налетать, чтобы выполнить программу, и он торопился это сделать", – отметила она.

По словам женщины, как только началась война, Андрей хотел пойти в АТО, потому что был патриотом и очень переживал за Украину. Но родные договорились с ним, что сначала отслужит в армии. Парень так и сделал, а потом решил связать себя с авиацией.

"Нам очень больно, что жизнь нашего Андрея и его побратимов так рано оборвалась. Но мы рады, что хотя бы одна семья осталась целой после такой трагедии", – говорит Надежда.