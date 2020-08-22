Ослы не умирают от мнительности и от голода, когда у них есть выбор между двумя хорошими предложениями.
Крушение стереотипа!
Ах, вот он, каков на самом деле, "Буриданов осёл".
Оказывается, ослы не умирают от мнительности и от голода, когда у них есть выбор между двумя хорошими предложениями.
Эта известная история на самом деле выглядела совсем иначе.
Средневековый философ Жан Буридан никак не предполагал, что его имя навеки свяжут с ослом, несмотря на то, что на самом деле он рассуждал о свободе воли и выборе.
Буридан был ректором Парижского университета и комментатором трудов Аристотеля.
Он доказывал противоречие между рассудком и моралью, и ему нужен был пример. И вот, глядя в окно, он случайно увидел осла…
Мне эта притча всегда казалась очень подозрительной и неправдоподобной.
Ну, что ж, подумал я, пора проверить этот знаменитый постулат:
Умрёт ли осёл, если ему действительно приспичит оказаться между двумя равноудалёнными охапками сена?
Хорошо, что у соседей по даче бродил осёл, хотя они никак не ожидали, как я их напугаю неожиданной просьбой. …
Оказалось, что осёл абсолютно не заморачивается сложенными о нём легендами. Кстати, его звали Жориком, и, как положено ослу, он был упрямым и незлобливым.
Ему было предложено сено в виде двух совершенно одинаковых (по массе и объёму) охапок, положенных перед ним слева и справа на одинаковом расстоянии.
Время сомнений ослика фиксировалось секундомером. И вот какой вышел результат.
Сомнения проголодавшегося Жорика длились недолго: всего 36 секунд. Он сначала быстро обнюхал правую, потом левую охапку сена и тут же принялся её уминать.
Но, не доев, переключился на правую (будто это гарнир). Потом – снова на левую, и закончил на правой.
О том, что ослик умрёт от мнительности, не могло быть и речи. Он вообще ни в чём не сомневался, а действовал совершенно осознанно: сначала исследовал, затем съедал.
И был очень доволен. И даже счастлив!
И никакой Буридановой загадки.
Мораль:
Не включайте мнительность.
При выборе из двух вариантов, будьте решительнее, умнее, пробуйте оба, и все ваши проблемы тут же исчезнут сами.
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