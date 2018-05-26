Крушение МН17: украинцы спрогнозировали итог дела

Следствие касательно крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году идет уже четыре года, и только сейчас Россию официально обвинили в трагедии. В информпространстве появилось много мнений на этот счет.

"Обозреватель" узнал у читателей, чем закончится громкое дело о катастрофе, унесшей жизни всех присутствующих на борту самолета.

Согласно проведенному опросу, 50% его участников считают, что президента России Владимира Путина отдадут под трибунал и наказание неизбежно.

Вместе с тем, 28% опрошенных считают, что вину РФ не удастся доказать, а следствие завершится провалом.

Еще 17% респондентов уверены, что подлость России не знает границ, потому в результате все свернут на Украину.

И всего 3% недовольны тем, что этот вопрос обсуждается на международном уровне, предлагая забыть о крушении.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе.

Кроме того, Государственный департамент США призвал Россию к ответственности. С таким же заявлением выступили Австралия и Нидерланды.