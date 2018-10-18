В принципе, в этой новости нет ничего такого, на что стоило бы обратить внимание. Ну, задвухсотилась парочка "гыроев наварасии", ну, меньше мусора на нашей Луганщине. Это с одной стороны. А с другой? С другой на войне все имеет смысл, все познавательно и из всего нужно делать выводы. Если не нам, так уж "наротам бамбаса" это точно.

Итак, по порядку. Скажу сразу, этот текст о местных участниках террористических формирований, поэтому не стоит кричать – ага, а где русские, "ихтамнет", или "гражданская война".

Новости ОРДЛО погрузилось во тьму

Россияне или русские, понятное дело, оккупанты, и их, понятное дело, мы к этому привыкли, "ихтамнет" около 35 000 на Донбассе. Просто достаточно тяжело в одном тексте описывать и местных, и ихтамнетов, ведь это различные социальные нагрузки, выводы, мораль и история.

Да и, если разобраться, то участие в этой войне россиян, русских, а вернее, граждан РФ во всех их национальных разнообразиях, имеет всего лишь один вывод: русское-российское-московское убивает, поэтому, естественно, что от оккупанта мы, проукраинские граждане, не ждали ничего хорошего, поэтому все то плохое, что принесли оккупанты на Донбасс было и ожидаемо и предсказуемо, и оправдано с позиции оккупации. Вот и вся мораль.

Едут они, ихтамнеты, на Донбасс хихикая, в надежде решить свои материальные проблемы, и даже платят взятки, чтобы их взяли на Донбасс убивать украинцев ради получения зарплаты, возможности грабить и дать семье посмертные, пенсию и выплату, чаще уезжают назад без навара и без ног, еще чаще в цинке, кому-то везет быть прикопанным, а кому-то нет, судьба сделает его кормом для зверей.

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Вообще, о потерях в ОРДЛО со стороны коллаборантов-ихтамнетов можно было бы писать каждый день, просто информация из моргов ОРДЛО приходит слегка с опозданием, да и особой смысловой нагрузки куча русских отработанных не несет. Поэтому - умер русский Максим, ну и путин с ним!

Кстати, об ихтамнетах, отбывших в цинке на Россию, в ОРДЛО запрещено говорить. Категорически! Потери русских на Донбассе превысили потери в Афгане, Сирии, и других войнах. Такое впечатление, что русские сюда едут исключительно самозабаниться. У них и правда отсутствует общечеловеческая функция самосохранения, много русских - "отпускников" успевает самозабаниться даже в городах и на полигонах Ростовской области, так сказать, не покидая расположения. Что уже говорить о войне. Меня, например, всегда удивляли отношения между русскими. Ни одно ОТБР, БТРО не отдаст сменщикам карты минных полей, да, и вряд ли нарисует. Русское авось, гигикая, носится над оккупированным Донбассом, кося "ихтамнетов".

Потери фиксируются только среди местных участников террористических формирований. Это и чтобы скрыть ихтамнетов, и чтобы ихтамнетам на родине не платили посмертные, и чтобы на усопших еще какое-то время получать зарплату и довольствие, и чтобы миру "гражданскую войну" показать. Мол, вот, простые парни из "нарота бамбаса" гибнут.

Потери значительные. Для анализа ситуации я выбрала лишь несколько из среднестатистических 200-х "народной милиции" ОРЛО, чтобы показать некоторые важные социальные явления.

Вот что для меня важно - участие на стороне оккупационных войск местных жителей-коллаборантов и причины, толкнувшие их на это. Это стоит анализировать! Хотя бы потому, что мы должны видеть очаги поражения общества, недоработки, просто понять, что ждет Украину и социум в случае возвращения оккупированных территорий под юрисдикцию. Итог войны, конечно же, Победа. Какая и какой ценой? Станет ли Донбасс Украиной, или Украина станет Донбассом? Именно эти ответы мы можем получить, анализируя ситуацию, изучая мотивы местных коллаборантов, толкнувшие их под власовские триколорадные знамена.

10 октября 2018 года "народная милиция" ОРЛО, структура, которая фактически является террористическими военными коллаборационно-оккупационными формированиями, заявила о двух погибших- террористах с позывными "Беня" и "Белый". В соцсетях ОРЛО, "лнр" и "наварасиии" тут же вспух страдальческий крик –укропы убили героя.

Поэтому, рассмотрев ситуацию, я решила написать о погибших, "убийстве" и "героизме наварасов" чуть больше, чем сухие –помер Беня, ну и …

Никита Биньковский по кличке "Беня" родился 24 марта 1996 года на Луганщине, он уроженец Лутугинского района.

Сейчас вот эти парни и девчата - костяк "армии наварасии".

Вот об этом стоит подумать. Если в 2014-м за русский мир шли воевать 40-летние, то сейчас стратегическим биомусором для России стали вот эти, рожденные в независимой Украине.

Как? Как мы смогли допустить, что бы те, кто не видел СССР, не жил в совке, пошел убивать за Россию и русский мир? У этих парней есть доступ к интернету, то есть возможность получать и анализировать информацию, чтобы отсеять пропаганду. Они могли уехать путешествовать. Они могли получить образование и найти работу за пределами Донбасса. Они и сейчас могут выехать и жить в мирной Украине, но они выбирают войну.

Для многих юных война - это нечто сродни 90-х, когда крутыми становились после удачного рейдерства, а контрабандисты диктовали политику в городах. Они идут на войну не из-за романтики, на Донбассе живут прагматики, они идут воевать, чтобы отжать, стать крутыми, заработать и подняться.

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Странная ситуация. Люди, которые могли себя реализовать в любой точке земного шара, предпочли гетто и самоуничтожение. 1996 года рождения, на год старше моей дочери. Родился в Украине, получил образование в украинской школе. Не знаю, поэтому не буду писать в украинском или российском классе. У нас на Донбассе был выбор: украиномовни или русскоязычные классы в школах. Мои дети с детсада в украиномовных учебных заведениях. Мы - переселенцы. Наша Родина - Украина. Не Донбасс, а именно, Украина.

"Беня" жил в момент развития и Украины, как страны, и бизнеса, и новых возможностей, часто открывающихся жителям Донбасса не только в своем городе, но и за пределами его. Но почему-то в его голове возникли "фошизды", Донбасс стал "исконно козачьей землей". Невольно ассоциируется вот это все с сеансами Кашпировского, когда могучий СССР, люди с лучшим в мире образованием, ждали у телевизора, когда засосет и рассосет рубцы в их голове.

Какое же образование получил "Беня" и тысячи его сверстников, вот этих, рожденных в 1991-2004-м годах, которые сейчас орут "расия, путин, бамсбас"? Кто его учителя? Почему он стал ресурсом для раша-СМИ-помоек?

История "Бени" это ответ на вопрос: смогут ли быть украинцами те дети, кто вырос в ОРДЛО, в оккупации, получил ОРДЛынское образование.

Видите, банальная смерть террориста и не банальные вопросы прошлого и будущего. Их можно бы объединить в "как становятся террористами-рашистами". И думать, думать, думать над ним!

Война омолаживается. Война меняет свои приоритеты. Это исключительно с позиции местных коллаборационистов. У рашистов-фашистов один приоритет - убивать.

Если в 2014-м на войну против Украины с Донбасса шли обращенные пропагандой афганцы-чернобыльцы, 40-летние "назад в СССР" и "пожить как в расии", то сейчас на войну идут молодые, и идут исключительно из меркантильных побуждений.

Те же, кто поджигал, пропагандисты, оралки-истерички из соцсетей, домохозяйки с картинками –маркерами "АДноклассников" вместо мозга, сейчас притихли, они начинают понимать- поджечь Донбасс они-то подожгли, но вместе собой, и вот такие "Бени", бегающие по степям ОРДЛО, уже видят ресурс в них, домохозяйках.

Мы потеряли на Донбассе не одно поколение. И продолжаем терять. И на Донбассе ли? История моих детей и их учебных заведений, показатель того, что система образования Украины - это советская система образования, которая направлена против нашей страны и нации, против человека и человеческих ценностей. И если мы хотим сохранить Украину, реформы в образовании должны быть уже вчера.

"Беня" служил в казачьем 16-м БТРО 4 ОМБР ОРЛО, это ровенчане, лутугинцы, дьяковцы, антрацитовцы, которые служат, внимание, под управлением донских казаков. Именно тех потомков именно тех казаков, которые когда-то служили-прислуживали Рейху.

Вот такая она война с "фашизмом" у данбасян.

Понаехавшие кизяки Козицина фактически взяли местных в рабство. Местные минируют и бегают по этим минным полям, местные мародерят для казаков, местные строят казакам дома на России, местные доносят казакам на местных, которых нужно "раскулачить", а еще, местные мальчишки, что самое интересное, у казаков это именно молодые парни, служат в сексуальном обеспечении батальонов. Да, кизяки Козицина, вот это 16-е БТРО, это просто какое-то голуболунье. Вот так "бамбас никогда и никто не ставил"…

А теперь о "героизме". В ОРДЛО все, что задвухсочивается и подыхает в камуфляже, тут же становится гыроями-мучениками, даже, если оно подохло дома, от водки или его задвухсотили свои.

Это удобно-орать "мальчика в трусиках убили злые укры", скрывая факт того, где и чем собственно занимался этот мальчик в трусиках.

Герои…В ОРДЛО не способны на героизм. Мародеры, алчные, аморальные подонки, убийцы своего края и своих земляков априори не могут быть героями. Как бы пропаганда и родня не лепила из них канфэтки, говно от этого слаще пахнуть не станет.

Как же погиб "Беня" - гырой "наварасии"?

Скрины, как всегда скрины. И еще, главное, прямая речь с передовой ОРДЛО:

"Сегодня решил написать о дурацких амбициях, чудном несчитанном богатстве и жадности одного из командиров, которое привело потерям среди личного состава 16 БТРО!

И так, 09.10.2018 двое военнослужащих 16 БТРО с позывными "Белый" и "Беня", получили серьёзные ранения в районе Соколов! Насколько мне известно, они подорвались на мине. В связи с этим у "Белого" оторвало левую ступню, а в "Бени" оторвало левую руку и ногу… Как ведете очень тяжелые ранения!

Почему же я написал, что дурацкие приказы руководства!? Дело в том, что "Клим" тот который Начальник Штаба 16 БТРО 4 ОМБр на днях прикупил себе новый дом, и этот пид*р, по другому его не назовешь, послал парней в Сокола, что бы те поискали немного строительных материалов, для его новоприобретенного дома! В результате чего мы имеем 2 – 300-х, неплохой дом у "Клима" ну и в принципе все!

Как оказалось, после инцидента, он их никуда не посылал и они саму туда пошли… Вот так вот всегда, как раздавать приказы так все прям на себе рубашку рвут, какие они герои, а как нести ответственность так сразу по кустам прячутся и все валят на своих глупых-подчинённых.

А уже, 10.10.2018 насколько мне стало известно, в связи из полученными очень тяжёлыми ранениями в больнице скончался "Беня"… Похороны прошли сегодня…

Так вот, до каких пор эта вся х*йня будет продолжатся? Почему нас с вами должны считать за козлов отпущения, а они все такие хорошие и пушистые себе спокойно сидят и горя не знают? Почему постоянно гибнут рядовые солдаты, которые просто напросто исполняют свои обязанности и приказы! Как говорится - приказы не обсуждаются, но если из за таких вот приказов гибнут люди! Это нормально?

Где справедливость… За каждый свой приказ, личный состав, боеготовность и.д. руководитель несет ответственность! Так какая здесь ответственность, только личные меркантильные интересы и жадность, которая как говорится ФРАЕРА ПОГУБИТ!"…

Следующий, вытекающий из ситуации вопрос: а что нам делать потом с мамами, отцами, братьями-сестрами этих "Бень"? Они же всю жизнь будут считать нас убийцами их мальчиков-"героев". Получат равные с нами права? Амнистию?

Сейчас понесется - не нагнетайте, мирное население, мы не виноваты, Украина нас бросила…

Донбасс вернется в Украину. Луганской и Донецкой областью. Это наша земля.

Люди? Человек-существо осознанное и разумное. А еще имеющее кучу прав и обязанностей по закону.

Но, скажу из личного опыта, вряд ли они, эти "мамы "Беней", осознают причинно-следственную связь между "путин введи" и похоронами "Бени". С 2014-го года у меня в лично знакомых десятки таких мам. Все они нас ненавидят и ждут реванша.

Я бы не хотела реванша России и не хотела бы реванша Донбасса. Как бы ни хотела и возврата Донбасса любой ценой, в том числе и ценой безопасности страны, и будущего наших поколений. Я не хочу, чтобы после Победы Украина стала Донбассом, вернее, бамбасом. Это Луганская и Донецкая области станут, есть и будут Украиной. И вряд ли вы увидите у меня эмпатию в отношении мам "Беней".

Колючая проволока,-тихо вздрогнет сейчас "нарот бамбаса",- гинацид, фошизды!

Нет! Только материальные репарации и понижение в правах.

Не льготы по потере кормильца, не пенсии за погибшего колорадоносительного сына, а налоги (даже с пенсии) на восстановление Донбасса, уничтоженного и разбитого сыном, ума и воспитания у которого хватило, чтобы быть прислугой мародерам-кизякам-власовцам.