Запрет на Boeing 737 MAX: как отразится на Украине

Самолеты Boeing 737 MAX 8, полеты которых запретили в Европе, Индии, Украине и ряде других государств из-за авиакатастрофы в Эфиопии, пока не находятся на балансе украинских авиалиний.

Об этом OBOZREVATEL рассказал авиаэксперт Александр Мироненко. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" только планировала получить в 2019 году как минимум три таких самолета. В то же время данная модель выполняла рейсы на территории страны.

"Например, авиакомпания Flydubai начала получать эти самолеты еще несколько лет назад, и некоторые из них выполняли рейсы в Украину. То же самое с Turkish Airlines и польской авиакомпанией LOT", – говорит он.

Boeing 737 MAX 8 The New York Times

Сейчас страны приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 и несут убытки, и в этом контексте Украине очень повезло, что эти лайнеры пока не находятся на балансе украинских авиалиний.

"Что касается нас, то даже к лучшему, что приземление самолетов произошло сейчас, потому что если бы наша авиакомпания получила этот самолет, то понесла бы определенные убытки. Спланировав свою маршрутную сеть и рейсы с учетом этого самолета, компании срочно нужно было бы находить на рынке свободный самолет и платить дополнительные большие лизинговые платежи", – отметил Мироненко.

Что касается безопасности самолетов, авиаэксперт уверен, что Boeing быстро справится с проблемой, напомнив, что это уже не первый случай в компании.

"Несколько лет назад у Boeing были сложности с его другой новой моделью 787 Dreamliner, когда обнаружилась проблема с новыми литий ионными аккумуляторами. Это такие же аккумуляторы, которые используются в телефонах и планшетах. Не так давно было много сообщений о их внезапном возгорании, и даже сейчас в самолетах есть соответствующие предупреждения, что делать, если подобное произойдет на борту лайнера", – рассказал он.

По его словам, тогда Dreamliner также на несколько месяцев посадили на землю, пока не решили проблему с возгоранием аккумуляторов. В данном же случае проблему возможно решить гораздо быстрее.

"Что касается данного случая, если проблема действительно в программном обеспечении на лайнерах 737 MAX, то будет создана новая прошивка, которую Boeing анонсировал на апрель. И если ее сертифицируют и установят, то в ближайшие недели самолеты смогут летать", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

На борту находились 188 человек, включая экипаж, все они погибли.

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