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Крупный город Украины отказался от '''регионального'' русского языка

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В Херсоне депутаты городского совета 19 октября отменили решение своих предшественников о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Решение поддержали 33 из 38 депутатов. Не голосовали три члена "Оппозиционного блока" и один внефракционный депутат, сообщает издание "Херсонские Вести".

Крупный город Украины отказался от '''регионального'' русского языка

visti.ks.ua

Отметим, что русский язык получил в Херсоне статус регионального 21 августа 2012 года в рамках реализации закона "Об основах государственной языковой политики", также известного как "закон Колесниченко-Кивалова". Чуть раньше аналогичное решение принял областной совет.

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Напомним, в 2012 году Верховная Рада приняла скандальный "закон Колесниченко-Кивалова" о языках. Он предусматривал, что если число носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык может использоваться в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте наравне с государственным.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины отменил действие "языкового закона", признав его неконституционным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о государственном языке.

Законопроектом, в частности, утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Документ определяет, что каждый украинец имеет право получить образование на государственном языке. При этом в детсадах наряду с украинским языком можно использовать язык нацменьшинств в соответствии с законодательством.

Обслуживать потребителей в разных сферах должны на украинском языке, а по просьбе клиента - на любом другом.

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Место
УкраинаХерсон
Объекты
украинский языкрусский язык
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Копцов Александр
Копцов Александр
Прежде чем голосовать, нужно было наверняка каждому из депутатов дать прочитать статью 10 из Конституции Украины, а затем Европейскую хартию о языках! Печаль господа!
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
"каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком" А если гражданин немой?
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Бондарев Александр
Бондарев Александр
Что то не очень я слышу в Херсоне украинской мовы.Интересно,а сами эти депутаты хоть понимают ее?Или ,действительно,это сделано под давлением?
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