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"Кругом следы пылавшего огня": в сеть попали жуткие видео изнутри сгоревшего отеля в Одессе

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В сети были опубликованы видео изнутри сгоревшего одесского отеля "Токио Стар".

Один из роликов опубликовало издание "Думская" на YouTube-канале. Его сделал один из постояльцев гостиницы, которого пустили забрать уцелевшие вещи.

В ролике можно увидеть, что в коридорах стены покрыты копотью. Мужчина показал, что кругом виднеются следы пылавшего огня, все залито водой.

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Также видео с места трагедии опубликовала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар. В результате погибли девять человек. На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий пожара в одесской гостинице "Токио Стар" полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на отель "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в связи с трагедией в сети вспомнили, что в заведении проводилась проверка в рамках популярного шоу "Ревизор".

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Читайте все новости по теме "Пожар в отеле Токио Стар" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
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