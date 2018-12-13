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''Кровожадные поляки отжали Крым!'' Ведущая тонко объяснила россиянам военное положение в Украине

6.1тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова тонко разъяснила россиянам введение военного положения в Украине из-за агрессии кораблей РФ в Черном море.

Она иронично высмеяла заявления пропагандистов и российского президента в эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Вы недоумеваете, почему у нас ввели военное положение? Знаете, есть такое понятие – причинно-следственная связь. Кровожадные поляки отжали наш Крым! На Донбасс пришел "словацкий мир"! В Черном море произошел бой наших кораблей с кораблями на литовских номерах", – сказала Соколова.

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''Кровожадные поляки отжали Крым!'' Ведущая тонко объяснила россиянам военное положение в Украине

скриншот

Она напомнила, что военное положение Украина ввела в областях, граничащих с Россией.

''Кровожадные поляки отжали Крым!'' Ведущая тонко объяснила россиянам военное положение в Украине

"Вы же к нам со всей душей, а мы.. – такую подлость. Вот мы конченные! Согласно вашей логике при вашем правлении Россия воевала в Грузии, Чечне, Сирии, Центральноафриканской республике и "недоказанно" на Донбассе. Какие достижения в экономике и социальной сфере вы все это время прикрывали, мне даже страшно представить", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова уже подымала тему военного положения в Украине. В частности, она отреагировала на заявление представителя МИД Российской Федерации Марию Захарову о бедственном положении украинцев Журналистка обыграла в сюжете нелепые высказывания российских пропагандистов.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском морероссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
военное положение
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Старательно девочка отрабатывает свою зарплату! Самые беспощадные фанатки - это женщины! Только путает причинно/ следственную связь! Не было бы Майдана - все было бы спокойно! Не плыли бы корабли - никто бы из не трогал. Ну у женщин с логикой непросто, а когда она фанатично верит в то что говорит, то это Труба!!!
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Свичкаренко Игорь, жаль,это понятие тебе вообще не понятно,раз ты не понимаешь,почему начался Майдан...печалька.
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Махов Макс
Махов Макс
Свичкаренко Игорь, ну канешна НичегА бы небыло, всё Кацапы бы отжали! Это верно! https://youtu.be/HxklYqPdiIY
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Натанов Иван
Натанов Иван
а у вас все такие ведущие. с мукой в голове? вы быдло-нация.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Натанов Иван, написала недонация с ватой)))
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Натанов Иван
Натанов Иван
Махов Макс, ты меня радуешь, ты доказал. ты быдло.
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