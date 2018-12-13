''Кровожадные поляки отжали Крым!'' Ведущая тонко объяснила россиянам военное положение в Украине

Украинская журналистка Янина Соколова тонко разъяснила россиянам введение военного положения в Украине из-за агрессии кораблей РФ в Черном море.

Она иронично высмеяла заявления пропагандистов и российского президента в эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Вы недоумеваете, почему у нас ввели военное положение? Знаете, есть такое понятие – причинно-следственная связь. Кровожадные поляки отжали наш Крым! На Донбасс пришел "словацкий мир"! В Черном море произошел бой наших кораблей с кораблями на литовских номерах", – сказала Соколова.

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Она напомнила, что военное положение Украина ввела в областях, граничащих с Россией.

"Вы же к нам со всей душей, а мы.. – такую подлость. Вот мы конченные! Согласно вашей логике при вашем правлении Россия воевала в Грузии, Чечне, Сирии, Центральноафриканской республике и "недоказанно" на Донбассе. Какие достижения в экономике и социальной сфере вы все это время прикрывали, мне даже страшно представить", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова уже подымала тему военного положения в Украине. В частности, она отреагировала на заявление представителя МИД Российской Федерации Марию Захарову о бедственном положении украинцев Журналистка обыграла в сюжете нелепые высказывания российских пропагандистов.