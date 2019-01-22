''Кровавое'' лунное затмение: украинцев предупредили об опасности

В течении трех суток после затмения, получившего название "кровавая луна", сохраняется опасность. Поэтому в эти дни украинцев могут ожидать чрезмерная эмоциональность и снижение работоспособности.

По мнению астрологов, затмение будет влиять на поведение, настроение и чувства людей. Поэтому они призывают водителей быть особенно бдительными за рулем, сообщает ТСН.

Отмечается, что лунное затмение – это лучшее время бросить курить, избавиться от вредных привычек или же наконец пойти в спортзал.

Зато астрологи советуют не занимать деньги другим и не брать самим в долг. И ни в коем случае не принимать важных решений – большая вероятность, что они будут ошибочными.

"Не желательно начинать новых дел в материальной плоскости, выходить замуж, покупать дорогие подарки, одобрять соглашения", – отметил астролог Юрий Буянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 21 января, с 04:35 до 08:51 по киевскому времени жители Земли могли увидеть полное лунное затмение, которое повторится лишь в 2025 году.

В небе появилась кроваво-красная Луна, которая приобрела такой вид из-за сложных физических процессов.

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