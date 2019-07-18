"Кровь из глаз": фото "старого" главаря "ДНР" с триколорами взорвало сеть

В сети появилась фотография главы непризнанной "ДНР" Дениса Пушилина "в старости": на фоне учреждения с российскими триколорами и названием "республики", а в руках – прапор РФ. Украинские пользователи принялись жестко комментировать кадр, заявляя, что Пушилин не доживет до старости.

"Шел 2052 год. Все трудности роста позади, "республика" состоялась. И все-таки правильный выбор ми сделали в 2014-м!" – подписал фото глава "ДНР", разместив его на своей странице в Instagram. Он воспользовался популярным фильтром от приложения FaceApp, чтобы "постареть".

Скриншот с кадром опубликовал известный журналист и блогер Денис Казанский на странице в Twitter, коротко написав "Господи…"

Денис Пушилин Скриншот

"Не думаю, что ему суждено дотянуть по пожилого возраста. Что-то мне подсказывает, что сказочная укроДРГ отправит его к друзьям Шашке, Гиви, Мотороле, Кобзону, Доренко, которые варятся в одном котле и уже заждались своего друга...", "Ну, во-первых, Дениска не доживет до этого года и закончит путь не по своей воле. Во-вторых, флаг России!? А как же флаг "дыныры"?", "Не доживет", "Шел 2052, а в бизнес центре сзади, как не было окон и людей, так и нет", "Кровь из глаз", – прокомментировали пользователи.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Фото Пушилина Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, главари боевиков "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин один за другим призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу "особый статус". Затем глава "ДНР" Пушилин заявил, что не откажется от курса на интеграцию с Россией, но при этом выступает против пересмотра Минских соглашений.

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