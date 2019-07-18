Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Кровь из глаз": фото "старого" главаря "ДНР" с триколорами взорвало сеть

3.7т Читать материал на украинском

В сети появилась фотография главы непризнанной "ДНР" Дениса Пушилина "в старости": на фоне учреждения с российскими триколорами и названием "республики", а в руках – прапор РФ. Украинские пользователи принялись жестко комментировать кадр, заявляя, что Пушилин не доживет до старости.

"Шел 2052 год. Все трудности роста позади, "республика" состоялась. И все-таки правильный выбор ми сделали в 2014-м!" – подписал фото глава "ДНР", разместив его на своей странице в Instagram. Он воспользовался популярным фильтром от приложения FaceApp, чтобы "постареть".

Скриншот с кадром опубликовал известный журналист и блогер Денис Казанский на странице в Twitter, коротко написав "Господи…"

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Скриншот

Новости
Жертвы FaceApp: как Усик, Малиновский и другие топ-спортсмены Украины постарели за один день

"Не думаю, что ему суждено дотянуть по пожилого возраста. Что-то мне подсказывает, что сказочная укроДРГ отправит его к друзьям Шашке, Гиви, Мотороле, Кобзону, Доренко, которые варятся в одном котле и уже заждались своего друга...", "Ну, во-первых, Дениска не доживет до этого года и закончит путь не по своей воле. Во-вторых, флаг России!? А как же флаг "дыныры"?", "Не доживет", "Шел 2052, а в бизнес центре сзади, как не было окон и людей, так и нет", "Кровь из глаз", – прокомментировали пользователи.

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Фото Пушилина

Фото Пушилина

Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, главари боевиков "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин один за другим призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу "особый статус". Затем глава "ДНР" Пушилин заявил, что не откажется от курса на интеграцию с Россией, но при этом выступает против пересмотра Минских соглашений.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Денис Пушилин Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
11
Смешно
0
Интересно
3
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Его черти в АДУ заждались...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Newberry Lesley
Newberry Lesley
Google платить онлайн-роботу від 800 до 1200 євро щодня. Перший місяць я отримав € 22863 і € 32785 в моєму місячному зарплаті від Google, працюючи на дому протягом 4 годиhн на день. Навіть ті, хто є новими, можуть легко заробляти 4500-6500 євро на тиждень, а прибуток може вийти після того, як зростуть ще більше ... ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel