''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину

В Одессе под генконсульством Российской Федерации 15 января произошли потасовки с полицией во время акции в поддержку пленных украинских моряков, которых судят в Москве.

Митингующие принесли яйца, файеры и хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, сообщает "Думская".

Однако правоохранители не дали им этого сделать и применили силу. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.

В результате потасовки были задержаны двое, в том числе известный экс-активист "Самообороны" Тодор Пановский.

Один из организаторов акции Виталий Кожухарь был удивлен реакцией полицейских. "Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", — отметил он.

Всего в акции принимали участие около 50 членов разных организаций и несколько десятков полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские моряки отказались давать показания в суде, заседание проходит в закрытом режиме.

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