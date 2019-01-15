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''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину

2.7тЧитать материал на украинском

В Одессе под генконсульством Российской Федерации 15 января произошли потасовки с полицией во время акции в поддержку пленных украинских моряков, которых судят в Москве.

Митингующие принесли яйца, файеры и хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, сообщает "Думская".

Однако правоохранители не дали им этого сделать и применили силу. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.

В результате потасовки были задержаны двое, в том числе известный экс-активист "Самообороны" Тодор Пановский.

''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину
''Кровь'', файеры и яйца: в Одессе под посольством России устроили сюрприз Путину

Один из организаторов акции Виталий Кожухарь был удивлен реакцией полицейских. "Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", — отметил он.

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Всего в акции принимали участие около 50 членов разных организаций и несколько десятков полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские моряки отказались давать показания в суде, заседание проходит в закрытом режиме.

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Место
УкраинаОдесса
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Ронович Рон
Ронович Рон
В Украине сидят куча не в чём не повинных ребят, лишь толлько за то что,что не потдержали Петра томосокровавого,в Москве никто пилять укр.посольство яйцами не закидывает.
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Питон Каа
Питон Каа
Краска, изображающая кровь, осталась на тех, кто поддерживает кровопролитие. Символично. Браво Одесской полиции.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури, Путина нет в Одессе!!!!!!)))))))))
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Булановская Василиса
Булановская Василиса
Garmonov Aleksandr, таки да
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Пока нет))))
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