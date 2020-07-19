Кроссовки из жвачки, наушники из грибов: 8 современных экологических изобретений

Многим привычным вещам на сегодняшний день приходят на замену их экологические аналоги.

Так, изобретателями уже созданы наушники из грибов, сумки из яблочной кожуры, пакеты из бамбука, кроссовки из жвачки и многое другое. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми интересными примерами таких товаров.

1. "Кожа" из грибницы

Из мицелия (вегетативное тело грибов) изобретатели сумели создать аналог синтетической и натуральной кожи. Эластичный, крепкий и биоразлагаемый материал получил название Mylo, а производит его компания Bolt Threads. На его изготовление требуется лишь несколько дней.

Mylo от Bolt Threads sfchronicle.com

2. Пакеты из бамбука

Дизайнеры из Бруклина создали альтернативу пластиковым пакетам – сумки из бамбукового волокна. Основатель студии Placeholder Шо Cибуя вдохновился идеей на Тайване, когда увидел, как люди ходят там с сетчатыми мешками. Плоский лист пластика превращается в мешок, нужно лишь потянуть его за ручки. Вернувшись в Бруклин, дизайнер из биоразлагаемого бамбука разработал похожие сумки.

Пакеты из бамбука от Placeholder Pinterest

3. Рюкзак из регенерированного нейлона

Бренд Prada в рамках проекта Re-Nylon перевыпускает свои культовые сумки, используя регенерированный нейлон. Сырьем для ре-нейлона могут быть разные материалы, например, пластиковые, текстильные отходы, рыболовные сетей и прочее. Такой материал может перерабатываться без потери качества бесконечное количество раз.

Рюкзак Prada Re-Nylon Prada

4. Наушники из грибов

Наушники из возобновляемого сырья созданы из грибницы (тот же самый мицелий), молочной кислоты, целлюлозы и гидрофобина – белка, благодаря которому клетка отталкивает воду. Изобретение под названием Korvaa принадлежит дизайн-агентству из Финляндии Aivan.

Наушники из грибов Korvaa от Aivan Aivan

5. Кроссовки из жвачки

Первые в мире кроссовки, подошва которых сделана из переработанной жвачки, создали совместно дизайнеры из XPLCT Studios (Амстердам) и Gumdrop (Лондон). Дело в том, что жители Нидерландов ежегодно выбрасывают на улицах около 1,5 тысячи тонн жвачки, и изобретатели нашли ей достойное применение.

Кроссовки Gumshoe из жвачки от XPLCT Studios и Gumdrop Gumshoe

6. Сумки из яблок

Во Франции представили инновационные экологические сумки, наружная часть которых изготовлена на основе яблочной кожуры, а подкладка – из переработанных пластиковых бутылок. Коллекцию таких аксессуаров выпустил бренд Ashoka Paris совместно с Памелой Андерсон. На производство одной сумки нужны две-три бутылки PET.

Сумки из яблочной кожуры от Ashoka Paris и Памелы Андерсон trendhunter.com

7. Украшения из остатков кофе

Дизайнер из Лондона Розали Макмиллан выпустила коллекцию украшений Java Ore из серебра, золота и переработанных остатков кофе. Как оказалось, кофейная гуща может послужить прочным надежным материалом.

Java Ore: украшения из кофейной гущи trendhunter.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцке представили "противовирусную" дверную ручку: как работает изобретение.