Коронавирус в Украине не отступает, количество больных опять выросло: статистика Минздрава на 26 мая
По состоянию на вторник, 26 мая, в Украине официально подтверждено 21 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 339 было обнаружено за прошедшие сутки.
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При этом от COVID-19 в стране умерли 644 человека (+21 за сутки), а 7575 пациентов (+341) полностью побороли болезнь. Такие данные обнародованы на сайте Кабмина и Центра общественного здоровья, а также были озвучены во время брифинга Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 910 случаев;
Волынская область – 805 случаев;
Днепропетровская область – 895 случаев;
Донецкая область – 155 случаев;
Житомирская область – 647 случаев;
Закарпатская область – 1092 случая;
Запорожская область – 416 случаев;
Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
Кировоградская область – 482 случая;
г. Киев – 2710 случаев;
Киевская область – 1458 случаев;
Львовская область – 1405 случаев;
Луганская область – 44 случая;
Николаевская область – 281 случай;
Одесская область – 842 случая;
Полтавская область – 267 случаев;
Ровенская область – 1475 случаев;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1124 случая;
Харьковская область – 930 случаев;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 370 случаев;
Черновицкая область – 3101 случай;
Черкасская область – 392 случая;
Черниговская область – 134 случая.
Хотя данные по заболеваемости коронавирусом с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике обычно отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 961 сообщение о подозрении на COVID-19
Заметим также: во время брифинга Минздрава 26 мая министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что полноценное открытие заведений общественного питания в Украине пока невозможно из-за карантинных ограничений. Однако уже с 10 июня можно будет говорить о таком послаблении.
Тогда как запуск работы детских летних лагерей и санаториев в Украине, по его словам, станет возможным только на последнем этапе выхода страны из карантина из-за коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусом, наступления которой эксперты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения. Или тогда, когда вирус сам потеряет силу. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал