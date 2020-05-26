Коронавирус в Украине не отступает, количество больных опять выросло: статистика Минздрава на 26 мая

По состоянию на вторник, 26 мая, в Украине официально подтверждено 21 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 339 было обнаружено за прошедшие сутки.

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При этом от COVID-19 в стране умерли 644 человека (+21 за сутки), а 7575 пациентов (+341) полностью побороли болезнь. Такие данные обнародованы на сайте Кабмина и Центра общественного здоровья, а также были озвучены во время брифинга Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Коронавирус в Украине не утихает

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 910 случаев;

Волынская область – 805 случаев;

Днепропетровская область – 895 случаев;

Донецкая область – 155 случаев;

Житомирская область – 647 случаев;

Закарпатская область – 1092 случая;

Запорожская область – 416 случаев;

Ивано-Франковская область – 1306 случаев;

Кировоградская область – 482 случая;

г. Киев – 2710 случаев;

Киевская область – 1458 случаев;

Львовская область – 1405 случаев;

Луганская область – 44 случая;

Николаевская область – 281 случай;

Одесская область – 842 случая;

Полтавская область – 267 случаев;

Ровенская область – 1475 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1124 случая;

Харьковская область – 930 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 370 случаев;

Черновицкая область – 3101 случай;

Черкасская область – 392 случая;

Черниговская область – 134 случая.

Хотя данные по заболеваемости коронавирусом с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике обычно отсутствуют.

Скриншот covid19.gov.ua

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 961 сообщение о подозрении на COVID-19

Заметим также: во время брифинга Минздрава 26 мая министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что полноценное открытие заведений общественного питания в Украине пока невозможно из-за карантинных ограничений. Однако уже с 10 июня можно будет говорить о таком послаблении.

Тогда как запуск работы детских летних лагерей и санаториев в Украине, по его словам, станет возможным только на последнем этапе выхода страны из карантина из-за коронавируса.

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусом, наступления которой эксперты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения. Или тогда, когда вирус сам потеряет силу. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал