Кроме тараканов, вшей и бомжоты, на Донбасс пришли и московские цены — Олена Степова

После очередных фейковых выборов на Донбассе Россия уменьшила финансирование оккупированных ею территорий. Кроме постоянных задержек зарплаты местным боевикам, теперь планируется массовое сокращение бюджетников и закрытие шахт. Как Донбасс будет выживать дальше — в интервью OBOZREVATEL рассказывает луганский публицист и блогер Олена Степова.

— Месяц назад в "ЛДНР" прошли очередные фейковые выборы, "республики" получили новых глав. Жить людям от этого стало лучше?

— Российские ихтамнеты получают зарплату из месяца в месяц, а вот местные группировки - нет. Особенно сложная ситуация с зарплатой в Горловке. Буквально через два дня после т. н. выборов начали поступать приказы об уменьшении надбавок врачам, учителям. Мало того, требуют сократить штат. Вот, например, в моем городе на школу оставляют по 2-3 уборщицы. И за эти места люди готовы друг другу горло перерезать, потому что это хоть какие-то деньги.

Сократили зарплату и шахтерам. Для "элэнеровцов" и любящих "республику" - это удар в спину. Если шахтеры раньше получали 10-12 тысяч рублей, то сейчас зарплату сократили до 7-5 тысяч. А еще раньше, при Украине, бригады на шахте "Должанская-Капитальная" и "Красный Партизан" получали до 50 тыс. гривен зарплаты. Сейчас имеют по 15 тысяч гривен пенсии. И получают ее в Украине.

Не знаю, как люди будут выживать на эти копеечные деньги. Это очень тяжело. Потому что из "русского мира", кроме тараканов, вшей и бомжоты, на Донбасс пришли еще и российские цены. А точнее — московские. Ну хотел Свердловск жить, как Москва, — пусть теперь шикует.

Очень тяжелая ситуация в медицинской сфере, эти гуманитарные лекарства, которые поставляют... Я смогла заглянуть в ту гуманитарку, которая поступает в "ЛНР" и используется в больницах. Это средства дезинфекции, марганцовка, которой дезинфицируют воду, раны, горячие уколы. Их в больницах больше всего. Колют их при пневмонии, ОРВИ, женских заболеваниях, заболеваниях почек, печени, горла. Одного молодого человека, у которого был аппендицит, закололи до смерти этими уколами. Если даже заместителю батальона "Призрак" не хватило банальных антибиотиков, чтобы вылечить его от пневмонии, то что говорить о других "ополченцах"?

То есть уменьшение финансирования началось не сейчас, оно продолжается уже долгое время. Уже полгода наблюдаю за тем, как потихоньку-потихоньку из обеспечения "элэнэрии" забирают деньги. Я сначала связывала это не с рукой Москвы, а с рукой "элэнэрии" в кармане Москвы. Видно же, как наши доблестные "элэнэровцы" используют российские деньги.

И при такой ситуации в "ЛНР" устраивают еще и безумные конкурсы. Например, конкурсы гончарного искусства, культурные развлечения, еще что-то из этой серии. Победители получают от 75 000 рублей. И это тогда, когда эти дураки-"ополченцы" за 15 тысяч рублей бегают по окопам, а еще более глупые шахтеры за 5 тысяч сидят в лаве. А тут принял участие в конкурсе и получил 75 тысяч рублей на рыло. Такие конкурсы в "ЛНР" проводят каждый месяц, и каждый месяц денежные призы в 100 тысяч. Бывали выигрыши даже по 500 тысяч рублей. За счет таких конкурсов "элэнэровцы" отмывают деньги. Я это называю "рука "элэнэрии", которая шарит в кармане Москвы".

Новости Еще до войны в Ростове существовал подпольный рынок рабов

Это же классно, Москва дает деньги, россияне сидят в санкциях, едят непонятно что, импортные яблоки и сыры уничтожают бульдозерами, а у "элэнэровцев" по 100 тысяч рублей премии за какие-то убогие конкурсы. Ну это классно! Все, что делается в "элэнэрии" - это только минус российскому бюджету.

Чем больше будут хватать в "ЛНР", тем хуже будет ситуация в России

У меня такое впечатление, что верхушка "элэнэрии", которая имеет доступ к общим денег, ведет себя так: после нас хоть трава не расти, последний день живем - хоть что-то украду. Поэтому у них так и меняются "министры". А экономят на ком? На низах.

— Свет, газ у людей есть?

— Включили, но не везде. Вот они смеялись над нами, что у нас Смела замерзала. Хотя какая там ситуация была — люди хотели льготы, но не хотели платить налоги, а мэр города выписал себе 5 миллионов гривен премии. В конце концов во всем оказалась виновата власть в Киеве.

Как только они поржали над нашей Смелой, в "элэнэрии" отключили газ, свет, воду и до сих пор не все города их получили. Нагрузка на подстанцию ​​"Победа" в Новочеркасске такая, что завтра она может взорваться. Поэтому в "ЛНР" начали отключать свет на 2-3-5 дней. В дополнение зимой у многих еще и угля нет. Хорошо если у кого печка есть.

За что тогда воевали те безногие и безрукие "ополченцы"? Если люди воевали за это, то, может, они и нуждаются в такой жизни? Сидят теперь и пишут на форумах: "Да, Россия нас обманула", а затем рыдают в кабаках под песню — "нас с тобой н*еб*ли". Кстати, это самая популярная песня в "ЛНР" теперь.

— Получается, что гуманитарный кризис на Донбассе неизбежен?

— Да. Россия действительно начала уменьшать финансирование. "Добровольцы-ихтамнеты" получают зарплату день в день, секунда в секунду, а "ополченцы" нет. В "министерстве угольной промышленности" появился приказ закрыть после Нового года шахты "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит". Шахты будут закрывать и вырезать на металл, но не сразу — это будут делать постепенно.

Олена Степова Гордон

Состояние предприятий по материально-техническому обеспечению такое, что их удерживать больше невозможно. За 5 лет войны шахты не получили ни одной новой запчасти, ни одного насоса и комбайна. У шахтеров нет средств индивидуальной защиты, нет другого обеспечения. Они вернулись в состояние даже не 90-х. Еще немного и будут ведрами воду вытаскивать, а дубинкой уголь бить. Это еще одно показательное звено жизни в "республике" — гетто стабильного процветания. Вот так они показывают уровень улучшения жизни без "хунты".

Очень страшно наблюдать, как твой город каждый день уже не падает на колени, а разлагается, как покойник. Все-таки Свердловск — последний блок-пост Украины на российской границе. Россия не смогла дотянуться до этого куска, поэтому просто уничтожила его.

Города за Луганском, те, которые подальше от российской границы, уже настолько изъедены российской плесенью, что там уже нечего воровать. Шахты закрыты, предприятия и ресурсы потеряны. На металл вырезают все, что можно вырезать. Мародерство достигло предела. В октябре на территории, контролируемой оккупационными войсками, подорвались двое детей при попытке вырезать на предприятии металл. Хотя "ополченцы" кричали, что это "укропы" наставили мины. То есть в "элэнэрии" даже дети занимаются мародерством.

Когда нечего есть, то плесень отступает туда, где может осесть. И то, что мы ее не пустили в наше время, - это наша самая большая победа

Но финансирование бьет по скрепам. Украина не встретила россиян с цветами, им не отдали ключи от каждого нашего города, а вместо этого дали пинка. В 14-15-м годах это было трудно, но сейчас мы настолько окрепли, что можно поднять врага за шиворот, дать ему пинка и выбросить за границу. Россия это понимает, поэтому происходит такая финансовая ротация. То есть "ихтамнетов" завозится больше, их финансируют. А местные — это треть, нужны только для картинки. Такой себе ресурс войны и ресурс России, который используют и выбросят. Они предатели, которые никому не нужны. Да, им будут давать какую-то подачку, чтобы они от голода ноги не протянули, но финансирование будет уменьшаться, а ситуация постоянно ухудшаться.

— Как в таких условиях живут обычные люди?

— Кроме того, что там нет света, газа, трудновато с продуктами, люди еще и начали травиться, потому что не работают морозильники. Вот недавно в Червонопартизанске, а это город-спутник Свердловска, целая семья отравилась молочными продуктами, купленными на рынке. Мало того, что на Донбасс зашла российская санкционка, то есть заместители продуктов, которые невозможно есть, так все это не имеет ни санитарного, ни ветеринарного контроля.

Донбасс

Я, еще когда жила в Свердловске, говорила нашим шахтерам: "Куда вы, подлецы, лезете? Вы законодательство почитайте, вашу работу Украина сделала престижной, дала вам пенсию и угля". Каждый шахтер, который работал на шахте, даже если она закрылась, пожизненно получал бесплатный уголь. Если умирал — получала жена. Это 6 тонн бесплатного угля каждый год. Просто невероятные цифры, которые раздавались людям, чтобы у них было тепло. Вот такие популистские законы принимались для того, чтобы шахтеры поддерживали Партию регионов и коммунистов.

Но с тех пор как на Донбасс пришел "русский мир", коллаборационная власть уменьшила для шахтеров нормы угля сначала до 3,5 тонны, а затем до 2,5. Россия просто офигела, когда увидела, сколько тонн угля выдавали шахтерам бесплатно. А рядом город Гуково Ростовской области, где люди уже выпилили сады друг у друга, чтобы было чем дома отапливать. У них такого обеспечения никогда не было.

Если на каких-то шахтах и ​​добывают уголь — его вывозят в Россию. Поэтому на Донбассе есть еще один коллапс — люди, которые живут в частных домах с печным отоплением, мерзнут, потому что боевики не дают им чем топить

Донбасс

— Донбасс снова разочарован?

— Еще перед войной я об этом нашим шахтерам говорила, но они шапками меня забрасывали. Мол, Путин им обязан. "Раз мы предали Украину — значит, Путин нам обязан дать больше". А то, что шахтерам в Ростовской области Путин не давал ничего — этого они не видели.

Сейчас на оккупированных территориях, несмотря на то, что заминированы посадки, лесополосы, люди идут с пилами, пилят дерева и парки, чтобы было чем согреть дом. Вот она, маленькая угольная Швейцария.

Вообще-то шахтеры — фундамент "русского мира" в 2014-м. В то время в Свердловске работало 15 тысяч человек, в "Ровенькахантрацит" — 14,5. Еще 12 тысяч в "Краснодонугле". Это очень большие цифры, но когда начались эти призывы к "русскому миру", я вам скажу честно, не было массовости. Местная власть выходила, коммунисты бегали. Стояли на площади какие-то синие, подпухшие, кто-то ворчал "Давай в Россию", "назад в СССР". На "референдуме" каждый голосовал за свое — кто-то за "ЛНР", кто-то за Москву, кто еще за что-то. А вот большинство шахтеров говорило: "Какая разница, под кем быть? Какая разница, кто нам будет платить зарплату. Ну были мы в СССР, потом в Украине, сейчас вернемся в СССР. Какая разница — лишь бы деньги платили. Деньги не пахнут — были гривни, будут рубли".

Так вот вина за то, что произошло с нашими городами, за каждого погибшего от голода, выстрела, мародерства, за каждую изнасилованную женщину, за каждого ребенка, которого вывезли в Россию в рабство и который пропал без вести, - лежит на каждом таком человеке, который говорил — какая мне разница? Донбасс можно было защитить, если бы вся эта масса шахтеров, я уже не говорю о других горожанах, вышла на рубеж навстречу танкам. Путин бы побоялся такой ​​огласки, и против ста тысяч человек эти танки не поехали бы. А если бы и попытались, то это были бы просто огромные потери.

А произошло наоборот. В Антраците россиян встречали с хлебом-солью, звали к себе в гости и кормили шашлыками. Город сразу заявил, что оно русское казачье. Вот сейчас там не платят шахтерам зарплату и начались бунты. За это людей начали увольнять. Мне их не жалко.

И кстати, в Антраците наибольший процент шахтеров, принявших участие в военных действиях. А теперь "ополченцам" первой волны, которые поддерживали "русский мир" и встречали казаков в 2014-м, эта "элэнэрия" не мила. Надеюсь, что когда-то они возьмут в руки свои мозги, вытянув их перед тем из телевизора, и вставят назад в голову. Возможно, до них дойдет, почему их уволили с работы, почему у них нет бесплатного угля, света, газа, лекарств, почему они умирают от банальной пневмонии в мире, который уже давно лечит онкозаболевания.