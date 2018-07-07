"Крокодильи слезы самок": украинцев разозлили вдовы оккупантов в ДАПе

В сети вызвало резонанс видео с родственниками ликвидированных российских оккупантов, приехавшими положить цветы к месту их убийства и сфотографироваться на фоне разрушенного Донецкого аэропорта (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Помимо всего, группу сопровождал главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко, поэтому пользователи восприняли ролик как постановочный. Его обнародовал пользователь под ником Vitauskas в своем Twitter.

"Родственники превращенных в удобрения "ихтамнетов" приехали из России на Донбасс, на место утилизации своих родных. Крокодильи слезы самок, благословивших своих сыновей и мужей на убийства украинцев, и камеры кремлевских пропагандонов. Так выглядит "гражданская" война в Украине", — говорится в посте к видео.

Подписчики страницы выразили аналогичное мнение и оставили множество комментариев с критикой лицемерия россиян, вторгшихся на чужую землю.

"Сомневаюсь, что это родственники из России, обычный постановочный театр шлюх. Какой родственник в здравом уме будет фотографироваться с фактическим убийцей своих родственников, на месте массовых расстрелов и никому не нужного на сегодняшний день разваленного здания", "Это ничего. Скоро к ним самим гости станут наведываться. Из Украины и Сирии. Будет утилизация по месту жительства", "Каждая русская свинья должна найти свой скотомогильник", "Это не родственники, это уроды, предатели и соучастники преступления против России и Украины", "Нехай щастить", "Самка за свое дитя порвет пасть (кроме случае каннибализма), а это ОРКОматки, которые добровольно отдали на растерзание!", "Долбое*изм высочайшего уровня. Давайте сфоткаемся. И магнитики на холодильник сделаем", "Выплатят кредиты и успокоятся", — пишут они.

Родственики превращенных в удобрения "ихтамнетов" приехали из России на Донбасс, на место утилизации своих родных.

Крокодильи слезы самок, благословивших своих сыновей и мужей на убийства украинцев, и камеры кремлевских пропагандонов. Так выглядит "гражданская" война в Украине pic.twitter.com/2qYRexFFyq — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 7 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР", сами того не желая, при общении друг с другом на одном из сепаратистских пабликов в интернете проговорились о жутких преступлениях, совершаемых ими на Донбассе. Так, речь идет о мародерстве, пытках и жестоких массовых убийствах.