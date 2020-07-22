О кризисах. Всем своим знакомым при "семейных запросах" я напоминаю - пожалуйста, не принимайте сейчас, во время карантина, "решения об отношениях". Кризис "внешний", который мы все переживаем, проявляет или усиливает кризис внутренний, кризис внутрисистемный. Во время подросткового кризиса, я прошу родителей: сталкиваясь с обесцениванием подростков, позвольте себе не обесцениться. Это их процесс. Не имеющий отношение к нашей ценности. Во время кризиса среднего возраста - внутреннего, важного, смыслообразующего кризиса - под обесценивание попадает то, что дорого, то, что "создало нас", стало частью нас - партнеры, иногда наши ценности, карьера, рабочие процессы. И вместо перехода на другой внутренний уровень, мы часто "выбираем перейти" во "что-то" внешнее. Отказываясь и обесценивая жён-мужей, друзей, свои достижения, работу.

Пожалуйста, не торопитесь делать внешние шаги.

Обесценивается то, что для нас по-настоящему важно. (В подростковом кризисе, например, ребёнок смещает ту роль, которую для него играла Мама, то "питание", которое давала Мама, на внешний мир. (Собственно, это - одно из объяснений, почему подростки изменяют "систему" питания (лишь бы не от мамы, "не маму").

Карантин, экономический кризис, близость болезни - прикосновение к "краю жизни" - спровоцировали то, что проявилось бы все равно, но, возможно, позже, возможно, в другой форме.

Иногда в переписке - о "семейных запросах" я сейчас задаю простые вопросы "о себе", не о партнере: (ответы на которые могут дать направление для размышлений. Но не заменяют глубокую работу со специалистом):

- у вас за время карантина была возможность побыть вдвоём?

И это важно в любые времена. Живя в режиме экономии времени и сил, первое, чем мы чаще жертвуем - временем на себя и временем с партнером. Для детей ощущение "пары" - от мамы и папы - важны не меньше, чем наши родительские роли.

- была ли у вас возможность побыть самому? И как вы договариваетесь с партнером о том, что вам пора "на необитаемый остров".

- Карантин также показал нам, как мы переносим близость. Каков наш лимит общения. Можем ли мы выдержать отношения повышенной интенсивности, в постоянном контакте. Во всем есть свой ритм - вдох и выдох, сближение - отдаление, любая музыка состоит из звучания и паузы. Мы не можем поддерживать постоянно одну интенсивность контакта, нам важно иметь возможность отдалиться.

Я так часто слышала в последнее время от мужчин и женщин похоже: "Они меня съедают, я уже начинаю кусаться, чтоб выгрызть для себя немного пространства". - а вы можете сказать "мне важно побыть самому"? И чем бы вы занялись, позволив себе паузу? Конкретно - чем? Есть ли вероятность, что вы обвиняете семью, оправдывая то, что сами о себе не заботитесь или просто не знаете, что делать. И "съедает" вас злость на себя, а не близкие?".

- В здоровой форме отношений - мы можем выдержать, и близость, и отдаление, не выходя из контакта. Жена спрашивает: "а что мне делать, когда он отдаляется?" - Вам тревожно, потому что кажется, что он выходит из контакта навсегда? А Вы верите, что к вам хочется вернуться? Нет, не нужно меняться под кого-то, чтобы с вами хотелось быть. Но можете ли вы выдержать себя?

- задаёте ли вы друг другу открытые вопросы? Вопросы, которые побуждают к разговору. (Закрытые вопросы - те, на которые можно ответить только "да" или "нет" - ты поел? Ты в маске? Открытые - предполагающие развернутый ответ.

- Можно ли с вами поделиться чувствами, позволить себе быть уязвимым, точно зная, что вы просто выслушаете, без советов, оценок.

- Как ваш партнёр знает, что он вам дорог?

- С одним из клиентов мы размышляли (он готов к сложным вопросам) - как вам кажется, если ответить честно - этот карантин проявил вашу силу или слабость? - Слабость! Я спасал бизнес. Был дома полным мудаком. - Могу я предположить, что вы именно за это сейчас мстите жене? Вдруг может оказаться, что ваша часть, которой нестерпимо ощущение "собственного мудацтва", провоцирует ее на то, чтобы и она проявила свою "стервозность"? И вы так можете позволить себе отдалиться?

- Да, мне в какой-то момент и казалось, что я ее провоцирую.

- А знаете, что если мы на кого-то обижены, мы пропускаем половину направленных к нам его позитивных действий и намерений?

.... есть, конечно, отношения, "за порогом отношений". Есть ситуации, в которых решение нужно принимать четко и быстро. Иногда нам важно уйти. И выйти из отношений бывает самым правильным решением. И после комментариев нескольких дополню - если в отношениях небезопасно, если происходит то, что для нас разрушительно - это не оправдывает карантин. И нам, как минимум, важно просить о помощи.

Но я очень надеюсь, что мы сможем прийти после внутреннего и внешнего кризиса к своей новой реальности - в отношениях с собой и другими.

Обнимаю.