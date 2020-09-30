Кривонос объяснил ажиотаж в России из-за конвертопланов НАТО над Украиной
Замсекретаря СНБО назвал главный успех учений "Объединенные усилия"
Он объяснил, чем Osprey опасны для России
Генерал считает, что реакция Москвы на воздушные маневры американцев и ВСУ – демонстрация страха оккупантов
Появление американских конвертопланов Osprey в украинском небе стало серьезным сигналом для россиян о том, что Украина не останется одна в борьбе с агрессором.
Такое мнение озвучил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Фактам". По его словам, само проведение совместных учений ВСУ и НАТО "Объединенные усилия – 2020" стало лучшей демонстрацией того, что наша страна имеет крепкую поддержку партнеров.
"Конечно, с первого раза не все, может, прошло идеально. Тем не менее, представители НАТО говорят, что, с их точки зрения, сделан большой практический шаг для дальнейшего взаимодействия. Мы же считаем, что получили огромную поддержку как на военном, так и на политическом уровнях. И – главное! – сигнал о том, что не останемся один на один с врагом", – подчеркнул Кривонос.
По его словам, цель международных учений была отнюдь не разозлить страну-оккупанта, а всего лишь показать, что надежные и сильные союзники всегда помогут Украине.
"Почему россияне так психуют? Потому что боевой радиус этого самолета (Osprey. – Ред.) – 700 километров, практическая дальность полета без дозаправки – 2200 километров. Это реально серьезно напрягает наших агрессивных соседей", – пояснил заместитель секретаря СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020" в Украину прибыла авиация НАТО.
В частности, конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules были замечены в Виннице.
Кроме того, Bell V-22 Osprey приземлились и на аэродроме под Львовом.
А 20 сентября конвертопланы Osprey заметили на Житомирщине.
23 сентября тяжелая американская авиация – конвертопланы Ospray – пролетела над Киевом.
Напомним, что конвертопланы Osprey являются гибридом самолета и вертолета и не имеют аналогов в мире.
Сейчас указанная машина находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и американских Сил специальных операций.
На российском пропагандистском телевидении посвятили целый сюжет прибытию в Украину авиации НАТО.