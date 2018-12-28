Російські пропагандисти заявили про втілення в життя ще одного плоду своєї фантазії – будівництво на адмінкордоні між материковою Україною і окупованим Кримом 60-ти кілометрової "стіни".

Це "диво фортифікаційної думки" виглядає як суто політичний проект, який ініціювала російська верхівка. Бо насправді будь-яка доцільність у появі такого загородження відсутня, а пояснення ФСБ, навіщо це зробили, у здоровий глузд не вкладаються.

Оборонну мету "стіна" виконувати не може: Україна не раз заявляла, що повертатиме окупований півострів лише дипломатичним шляхом. Силові акції, "диверсійно-розвідувальні прориви" на адмінкордоні можливі лише з боку російських окупантів, які зі страшною силою мілітаризують Крим. За даними ООН, на півострові наразі знаходиться близько 32 тисяч військових, 120 військових літаків, 70 військових кораблів. Ми регулярно чуємо, що Росія поставляє в Крим нові зенітно-ракетні комплекси, розміщуючи їх в Євпаторії та на адмінкордоні з материковою Україною – в Джанкої. Небезпіставними є підозри, що в Криму з’явилась ядерна зброя. На фоні цього заяви окупантів, мовляв, Україна готує наступ на Крим, виглядають як окозамилювання, за яким кояться страшні справи.

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Ще одне "пояснення" появи стіни – мовляв, треба зупинити контрабанду товарів з материкової України. Після того, як український уряд заборонив торгівлю з окупованим півостровом, там зникли якісні продукти, і це відбувається на фоні ще одного російського маразму - знищення "заборонених" сирів, яблук і так далі. Не секрет, що кримчани їздять за продуктами до Херсонської області. А завдяки "стіні" ФСБ лише зможе взяти таку "контрабанду" під свій контроль та отримувати з неї зиск.

"Кримська стіна" - це своєрідний символ ізоляції кримчан режимом Путіна. Встановивши її, російська влада в черговий раз продемонструвала, що користується тими ж методами, що й КГБ, яке свого часу побудувало Берлінський мур. Усі пам’ятають, чим закінчилася ця історія. Пройде час, і "кримська стіна" від ФСБ також буде зруйнована. Залишиться хіба-що її шматок, як пам’ятник російській окупації, інше люди розберуть на сувеніри та металобрухт.