Криклий назвал сроки полного восстановления авиаперевозок в Украине

Несмотря на то, что значительная часть международных авиаперевозок в Украине возобновятся в 2021 году, полностью отрасль "оживет" только в 2023 году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "24 канала". По словам чиновника, именно тогда украинцы смогут летать примерно так же, как в 2019 году.

Глава Министерства инфраструктуры напомнил, что к пандемии за год авиатранспорт перевозил около 30 млн граждан. Сейчас же авиационный потенциал нашего государства довольно большой, но нереализованный.

"По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем (2021 году – Ред.) восстановится половина перелетов", – убежден министр.

Криклий подчеркнул, что в этом вопросе Украина полностью зависит от мира и, в частности, от того, как будет развиваться ситуация с коронавируса.

Что касается конкретно рейсов в Европу, то, по ожиданиям министра, они должны полностью восстановиться уже в первом квартале 2021 года.

"Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие", – подытожил Криклий, добавив, что это позволит отечественным авиаперевозчикам летать в любую страну Европейского союза без ограничений и двусторонних соглашений.

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