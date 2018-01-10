"Кричит душа": сеть всколыхнула трагедия Героя АТО, найденного в чужой могиле

В Новоград-Волынском (Житомирская область) похоронят бойца 30-й отдельной механизированной бригады Ярослава Антонюка, который считался пропавшим без вести на протяжении трех лет.

Об этом написала эксперт отдела поиска и освобождения пленных Генерального штаба Вооруженных сил Украины Ирина Баданова на своей странице в Facebook.

Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца.

"Домой. 12 января в 12:00 в гарнизонном Доме офицеров города Новоград-Волынский состоится прощание с бойцом 30-й отдельной механизированной бригады Ярославом Антонюком, погибшим 12 августа 2014 в районе поселка Зрубное в Донецкой области.

Поиски Ярослава продолжались почти три года. Прошу присоединиться всех неравнодушных", — отметила Баданова.

Ярослав Антонюк Facebook Ирины Бадановой

Экипаж Ярослава Антонюка Facebook Ирины Бадановой

Напомним, Ярослав Антонюк считался пропавшим без вести. Однако после расследования, инициированного матерью другого погибшего бойца Артема Абрамовича, Светланы Абрамович, останки Антонюка были найдены в могиле ее сына. Впоследствии оказалось, что там был захоронен весь танковый экипаж в составе трех человек. Его командиром был Артем Абрамович.

Трагическая история погибшего бойца вызвала большой резонанс в сети, и люди оставили под постом Бадановой множество комментариев со словами сочувствия.

"Если Бог отнял у нас такого человека, то пусть бережет его у себя в Царстве Небесном. А мы всегда будем его помнить и любить. Героям Слава", "Покойся с миром, вечная память Героям", "Светлая память Герою", "Кричить душа, від болю пада в ноги. Зриває серце клекіт журавлів. На небі — біла янгольська дорога Синів, що відірвались від землі", "Царство Небесное. Славик был очень хорошим человеком, он навсегда останется в наших сердцах", "Царство Небесное. Жаль каждого воина. Благодарность тем, кто нашел тело воина", — пишут люди.

Как сообщал "Обозреватель", 3 января в зоне проведения АТО на Донбассе погиб украинский разведчик Александр Чегурко.