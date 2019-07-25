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"Крестил киевлян, а не московитян": в ПЦУ ярко разгромили главный миф РПЦ

1.4т Читать материал на украинском

Распространенный стереотип о том, что князь Владимир в 988 году крестил "славянские народы", которые проживали на территориях современной Украины и России, является историческим мифом.

Ведь в то время на землях нынешней страны-агрессора не было ничего кроме лесов и болот, и она не была заселена. Об этом сообщается на официальной странице Православной церкви Украины в Facebook.

"Киевский князь Владимир крестил киевлян, а не московитян, а тем более, не Россию, потому что в те времена ее не было, а на месте ее будущего образования стояли густые леса и непроходимые болота. Христианство из Киева постепенно двигалось на север, вместе с распространением княжеской власти", – отметили в ПЦУ.

Миф о "тысячелетней истории РПЦ"

Миф о "тысячелетней истории РПЦ"

Facebook ПЦУ

Как свидетельствуют историки, на современной территории России долго сохранялось язычество и деятельность волхвов, которые противились вере Христовой, устраивали движения сопротивления и восстания, даже убивали киевских миссионеров, которые несли на север свет христианства, а вместе с ним – письменность и образование. В исследованиях приводятся многочисленные примеры восстаний волхвов в Ростовских и Новгородских землях, датированных ХІ и ХII веками.

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"Поэтому по меньшей мере странно слышать о крещении князем Владимиром России и "свою тысячелетнюю историю" РПЦ", – добавили в ПЦУ.

Кроме того, там отметили, что христианство на землях Руси появилось задолго до крещения при святом князе Владимире. Так, историки и летописцы как первое крещение вспоминают события, связанные со святым князем Оскольдом, который в 880 году, приняв христианство, получил церковное имя Николай. Также известно о христианской деятельности княгини Ольги (в крещении Елены). И уже позже рассказывается о массовом крещении киевлян, совершенном в 988 году ее внуком, князем Владимиром Великим (в крещении Василием). Имена именно этих крестителей Руси запечатленные в святцах Православной Церкви.

"Что касается крещения киевлян, Руси-Украины, то свет Божией благодати начал согревать души наших прародителей задолго до крещения Владимира. Однако именно благодаря ему Киевское государство стало христианским и таким образом еще в Х веке присоединилась к другим европейским странам", – объяснили священники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей развенчал мифы России о ПЦУ относительно того, что она якобы зависима от Константинополя. Иерарх заверил, что украинская автокефалия ничем не отличается от многих автокефалий других поместных церквей.

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Темы
Православная церковь Украины День Крещения Руси
Место
Украина
Теги
ПЦУ РПЦ
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну если Христот был родом с галичины....обчем тогда вопрос? Иисус Христос не был евреем, он был галлилеянином. Народ этот вышел из Галиции, так называют регион на западе Украины. А следовательно, корни сына божьего из Украины........высказал профессор, руководитель лаборатории социального интеллекта киевского Центра исследований научного потенциала и истории науки Юрий Каныгин.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А хто ето П Цы У?
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Бабаев Бабай, А это не твое собачье дело,тут не наливают,брысь отсюда неук.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Главный миф это существование некой "украины" в княжеский период. Правда до сих пор не представлено ни одного документа изданного в период раннего да и позднего средневековья от имени государства "украина"
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Крымчанин Юрий, Дятел ты крымский,читать научись,документы ему нужны убогому.
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