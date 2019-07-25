"Крестил киевлян, а не московитян": в ПЦУ ярко разгромили главный миф РПЦ

Распространенный стереотип о том, что князь Владимир в 988 году крестил "славянские народы", которые проживали на территориях современной Украины и России, является историческим мифом.
Ведь в то время на землях нынешней страны-агрессора не было ничего кроме лесов и болот, и она не была заселена. Об этом сообщается на официальной странице Православной церкви Украины в Facebook.
"Киевский князь Владимир крестил киевлян, а не московитян, а тем более, не Россию, потому что в те времена ее не было, а на месте ее будущего образования стояли густые леса и непроходимые болота. Христианство из Киева постепенно двигалось на север, вместе с распространением княжеской власти", – отметили в ПЦУ.
Миф о "тысячелетней истории РПЦ"
Facebook ПЦУ
Как свидетельствуют историки, на современной территории России долго сохранялось язычество и деятельность волхвов, которые противились вере Христовой, устраивали движения сопротивления и восстания, даже убивали киевских миссионеров, которые несли на север свет христианства, а вместе с ним – письменность и образование. В исследованиях приводятся многочисленные примеры восстаний волхвов в Ростовских и Новгородских землях, датированных ХІ и ХII веками.
"Поэтому по меньшей мере странно слышать о крещении князем Владимиром России и "свою тысячелетнюю историю" РПЦ", – добавили в ПЦУ.
Кроме того, там отметили, что христианство на землях Руси появилось задолго до крещения при святом князе Владимире. Так, историки и летописцы как первое крещение вспоминают события, связанные со святым князем Оскольдом, который в 880 году, приняв христианство, получил церковное имя Николай. Также известно о христианской деятельности княгини Ольги (в крещении Елены). И уже позже рассказывается о массовом крещении киевлян, совершенном в 988 году ее внуком, князем Владимиром Великим (в крещении Василием). Имена именно этих крестителей Руси запечатленные в святцах Православной Церкви.
"Что касается крещения киевлян, Руси-Украины, то свет Божией благодати начал согревать души наших прародителей задолго до крещения Владимира. Однако именно благодаря ему Киевское государство стало христианским и таким образом еще в Х веке присоединилась к другим европейским странам", – объяснили священники.
Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей развенчал мифы России о ПЦУ относительно того, что она якобы зависима от Константинополя. Иерарх заверил, что украинская автокефалия ничем не отличается от многих автокефалий других поместных церквей.
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