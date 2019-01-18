Крещение не спасет: священник ПЦУ рассказал, как получить отпущение грехов

Омовение в проруби в день Крещения не освободит людей от их грехов. Только исповедь может помочь в этом.

Об этом в эфире ObozTV рассказал военный священник ПЦУ Андрей Гуль. По его словам, очищение души возможно только через покаяние и таинство исповеди.

"Люди, которые прыгают в прорубь, верят в то, что через омовение в этот день они омываются от разных грехов. То есть, они считают, что через погружение они получают отпущение этих грехов. Но это совершенно не так", – подчеркнул Гуль.

Он рассказал о том, что человек всегда ищет простые пути и очень часто людям тяжело не просто признать свои ошибки, но еще и озвучить их вслух. Гораздо удобнее ошибочно считать, что погружение в холодную воду отпустит все грехи.

"Я не против того, чтобы человек шел и нырял, ведь и много врачей говорят, что это полезно. Но только для тела. Для души там пользы нет", – подвел итог священник.

Ранее в эфире ObozTV украинский киноактер и "морж" Вадим Залесский назвал неожиданную пользу от купания в проруби. По его словам, подобные процедуры влияют на мужское либидо.

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