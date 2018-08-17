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Василий Горбаль
Василий Горбаль
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Крещатик затопило не потому, что не чистят ливнестоки и трубы...

5.5т

Пост в виде шефской помощи городской администрации.

Причина затоплений на Крещатике далеко не в том, что не чистят ливнестоки, хотя трубы, конечно, 1939-го.

Знаю, что собственники зданий (близкие к Славе Супруненко), проведя реконструкцию без соответствующих разрешений и согласований, не только углубили подвалы на 8-10 метров по адресу Крещатик, 44 и 48, но и забетонировали ливнестоки, которые находятся во дворах. Все эти действия естественно привели к изменению течения вод.

Получается, Виталий - не виноват.

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Автор
Василий ГорбальВасилий Горбаль
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:facebook Василия Горбаля
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