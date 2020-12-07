Как фабрика с Киевщины "поздравляла" армию России с Новым годом. Эксклюзивные детали скандала

Знаменитая Клавдиевская фабрика елочных игрушек, которая расположена под Киевом, попала в скандал. Выяснилось, что предприятие изготавливало украшения с надписью "армия России", которые, судя по накладным, отправляли в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

Эксперты отметили, что хоть Украина и уменьшила объемы торговли с Россией, однако страна-агрессор до сих пор остается одним из наших главных торговых партнеров.

Подробнее о скандале читайте в материале OBOZREVATEL.

Виды Кремля отправляли в разные города РФ

Первым забил тревогу экскурсовод Сергей Савченко. Он опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что на Клавдиевской фабрике расписывают елочные украшения по заказу Министерства обороны России.

Вскоре бывшие участники АТО лично нагрянули к руководству предприятия и проверили информацию. В то время, когда по фабрике проводили экскурсии для школьников, сотрудницы выводили на шариках надписи "армия России".

Кроме того, активисты обнаружили тут десятки украшений с видами Кремля, Москвы и других российских городов.

"Пока мы там стояли, то также заметили целые стопки накладных, в которых заказчиками были указаны предприятия и фирмы из Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга… Их даже никто не скрывал. Я, как человек, имеющий отношение к бизнесу, могу сказать, что все это не делается за один день или неделю. Тендеры на елочные украшения самые поздние проходят в октябре. Также нужно время, чтобы создать и утвердить эскизы, загрузить, отправить, растаможить и т.п. Думаю, 70% этого товара для министерства обороны РФ уже там, в России. Тут осталось немного", – говорит нам волонтер, экс-командир 3-го танкового батальона, а сейчас руководитель департамента парков и рекреации Днепровского горсовета Александр Буйволюк, который и побывал на этой фабрике.

Коробка с уже готовыми новогодними подарками для РФ Facebook Сергея Савченко

После начала войны так и не смогли отказаться от России

И.о. главы правления фабрики Павел Гукасов попытался оправдаться. Он опубликовал на своей страничке в Facebook пост, где сообщил: "Исторически так сложилось, что один из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с коротким сезоном бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка.

Часть годовой продукции фабрика поставляет в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях коротких сроков... Из-за того, что сотрудники не были мною проинструктированы не брать заказы подобного формата, начали его исполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа".

Facebook Павла Гукасова

Правда, ситуация явно не могла идти мимо Павла Гукасова, поскольку оказалось, что в Москве зарегистрирована фирма "Клавдиево".

"Компания организована братом директора фабрики. И там они берут заказы, а тут их изготовляют. По их словам, 70% продукции остается тут в Украине, а 30% отправляют в Россию. Но так ли это, не знаю", – говорит Буйволюк.

В России существует компания "Клавдиево", которую организовал брат и.о. главы набсовета елочной фабрики в Украине klavdievo.ru

На российском сайте "Клавдиево" представлены образцы елочных игрушек. Среди них есть и шары с изображением Кремля, собора в Питере, что явно подойдет только российским покупателям. Да и нет там традиционных для украинского покупателя шариков с изображением колядников. А вместо традиционных для Украины крытых снегом хат на игрушках нарисованы добротные деревянные избы.

На украинской знаменитой елочной фабрике на украшениях рисуют кремлевские звезды klavdievo.ru

Никого не накажут?

Конечно, такое поведение известной фабрики елочных игрушек вызвало возмущение среди украинцев. Изготавливать продукцию именно для армии России, которая непосредственно причастна к войне на Донбассе, оккупации Крыма и убийствам украинских солдат, это уже за гранью понимания.

Однако наказать руководство фабрики будет делом сложным. "Многие юристы говорят, что наказать за такое будет сложно", – говорит Буйволюк. Хотя полиция протоколы составила, также на фабрике побывала и СБУ.

Торговля с агрессором остается на высоком уровне

Также нужно отметить, что за годы войны Украина хоть и сократила объемы торговли с Россией, но они до сих пор остаются высокими. Так размер товарооборота между Украиной и Россией по данным Государственной таможенной службы по итогам первого квартала 2020 года сократился на 27%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Россия продолжает торговать с Украиной Лига бизнес

Россия пока занимает второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины. Хотя за первые пять месяцев этого года объем украинского экспорта в Россию сократился на 18,4%, а российского импорта в Украину упал на 41%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Госслужба статистики.

Большую часть товаров из России составляют топливо, нефть и уголь. Также они к нам завозят:

семена масленичных культур;

растительные и животные жиры;

сахар и кондитерские изделия;

переработанные овощи;

мыло и моющие средства;

текстиль, игрушки.

РФ везет к нам мыло и конфеты 24tv

Мы же отправляем РФ продукты неорганической химии, черные металлы, котлы и железнодорожное оборудование, зерновые, жиры и масла, чай, кофе, табак, шелк, каменные и гипсовые изделия, судна.

Также, по словам главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в этом году Россия увеличила нам поставки картофеля.

"Дело в том, что кабинетами министров наших стран приняты ограничения на торговлю еще с 2016 года. Нельзя перевозить продовольствие ни с Украины, ни с России. Но каждый раз из списка что-то исключается. Так было, например, с российской гречкой. Так в этом году с картофелем. Потому что у нас неурожай картошки, и российский картофель пока помогает нам держать цены", – говорит Дорошенко.

В этом году РФ разрешили ввозить к нам картошку

А вот волна борьбы с российскими товарами, когда в супермаркетах даже вывешивали ценники с надписью "сделано в России", сейчас стихла.

"Нет, украинцы не стали толерантнее по отношению к РФ. Просто сейчас люди все больше делают выбор товара кошельком, а не своими убеждениями. Люди стали намного менее платежеспособными и выбирают более дешевое. И если раньше, по данным опросов, 25% украинцев готовы были отказаться от российских товаров, то сейчас, думаю, эта цифра не выше 5", – считает Дорошенко.

Но, по его словам, все-таки спрос на российские товары у нас уменьшился, их стало значительно меньше. И в конечном итоге украинцы покупают европейские товары.

Хотя не исключено, что российские производители научились маскировать свои товары, меняя кведы. И теперь российский шампунь или крем мы покупаем как молдавский или белорусский.