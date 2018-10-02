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Джон Смит
Джон Смит
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Кремлевские мракобесы надеются сберечь свою раковую опухоль в Украине

1.2т

Кто следил за освещением пропагандистами кремля церковного вопроса, заметил, как менялась их риторика. Вначале реакция на инициативу Порошенко была "хи-хи ха-ха снова Петя опозорится". Потом снова "хи-хи ха-ха Варфоломей послал Петю с автокефалией". Потом хи-хи ха-ха закончились и началось нервное обгрызание ногтей. Рассказывалось что "Порошенко подкупил Варфоломея, а часть взятки украл" (за это вранье кстати глава "МИДа" РПЦ Иларион похоже нарвался на анафему), рассказывалось, что это все американцы затеяли. Потом началась стадия торга - сигаретный митрополит России, он же патриарх Кирилл, поехал на поклон к Варфоломею выпрашивать пощады. Это кремлевские пропагандисты встретили дружным воплем радости, дескать: "Москва и Константинополь решают судьбу Порошенко".

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Что характерно: на протяжении полгода кремлевцы не переставали принижать Вселенского Патриарха и потешаться над отсутствием у него влияния. Тут пришлось выходить из неудобной ситуации - как это великий Кирилл поехал на поклон к невлиятельному Варфоломею. Потому рассказали, что встреча "была братской" - то есть встречей равных.

Но после провальных переговоров пропагандисты Кремля приуныли. Стало очевидно, что пока они верили, что сейчас все отменят, Порошенко уже все порешал.

И вот сейчас Москва приступила к новому этапу в своей пропаганде - "религиозная война в Украине". Российские пропагандистские СМИ начали отрабатывать тему псевдо-захватов храмов, "нападок раскольников Филарета на каноническую украинскую православную церковь", "описи имущества УПЦ Минкультом" и тд. Отдельные деятели неканонической УПЦ МП выступили с призывами к своим прихожанам их "физически защитить". Организован визит в Одессу Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора, с которым руководитель неканонической УПЦ МП Онуфрий провел общий молебен.

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Москва ушла в раскол и теперь пытается утянуть с собой побольше православных. Особенно православных Украины.

Кремлевские мракобесы надеются сберечь свою раковую опухоль в Украине.

Томос это еще не конец. Томос лишь создаст подлинно Украинскую Православную церковь, равную среди других Поместных Церквей. Но РПЦ в Украине сразу не исчезнет. Начнется лишь процесс перехода ее приходов в новую УПЦ. Вот Москва и собирается окуклиться, сплотить ряды и пережлать этот процесс.

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В Москве качают тему религиозной войны, хотят накрутить конфликтность и спровоцировать столкновения, замазать побольше попов в кровь, чтобы тем не было пути в Поместную Церковь. И тогда они надеются переждать активную фазу лечения и через какое-то время попытаться снова пустить метастазы.

Поэтому остается надеяться, что в штабе хунты есть свой план на дальнейшие действия после Томоса и в ее недрах уже лежат законопроекты про переименования этой клоаки в РПЦ(у), а также организации сборов громад, на которых люди решат - хотят ли они оставаться в московской раскольнической секте кгб.

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Автор
Джон СмитДжон Смит
Место
Украина
Объект
РПЦ
Источник
Источник:Facebook Джона Смита
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хохлы, куда подевали термос с автофекалиями от вселенского патриарха?
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