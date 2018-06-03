21 день голодування Олега Сенцова.

Але є і добрі новини.

Завдяки Радіо Свобода, яка запросила висловитися в ефірі кремлівських пріхлєбатєлєй Маркова і Затуліна (роль останнього у російській аргесії проти України, як відомо, далеко не остання і він, як іронічно каже Міхаіл Соколов, "чувствует тонко настроения в верхах"), так от завдяки їх коментарям очевидно, що Кремль вже готовий на обмін.

Обоє цих дєятєлєй прямо визнають необхідність обміну, бо виявляється, що Сенцов не такий вже й страшний терорист, а ще через обмін ми "увєлічім пространсво свободи в мірє"... І обмін може відбутися, як у випадку з Савченко, навіть на колишніх, за словами Затуліна, російських військових. Тобто маємо шанс за рахунок всіх цих потєрявшихся із простроченими військовими квитками повернути не тільки Олега, а й інших - щонайменше тих, хто голодує або має серйозні проблеми зі здоров'ям, кого пресують у колоніях. Я сподіваюся, ми цим шансом скористаємося. Головне - не втратити момент перед Чемпіонатом світу з футболу.

Новости Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Далі цитую пряму мову.

Константін Затулін:

"Если мы применили этот метод, когда дело касалось Савченко и наших российских военнослужащих бывших и действующих, занялись обменом по этому поводу, то в принципе нет на самом деле каких-то непреодолимых препятствий для того, чтобы мы использовали этот пример в качестве прецедента. При этом не берусь судить, поскольку есть многообразные обстоятельства. Во всяком случае Савченко, которая, с одной стороны, лицо женского пола, с другой стороны – нами была обвинена в соучастии убийства журналистов российских, и Сенцов, который хоть и виноват по нашим законам, его вина была в суде доказана, тем не менее, жертв в этом случае не было, не было физических потерь и так далее. Это, конечно, существенно и должно быть принято во внимание, в том числе с точки зрения осуществимости такого обмена."

Сєргєй Марков:

"Вообще говоря, идея обмена правильная, все-таки она дает возможность людям с разной стороны оказаться среди своих, одновременно в общем и целом увеличивать пространство свободы в мире, все-таки больше людей оказывается на свободе. Поэтому сама идея правильная."