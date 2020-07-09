Кремль подстрекает языковые дискуссии в Украине, а власть подыгрывает, – эксперт

Прокремлевские силы в Украине разжигают языковую дискуссию, при этом действующая власть подыгрывает им, демонстрируя непонимание важности украинского языка.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал эксперт по языковым вопросам Сергей Оснач, комментируя нынешнее рассмотрение Закона о языке Конституционным судом. По его словам, Кремль пытается во что бы то ни стало остановить возрождение украинского языка, потому что это окончательно вырвет Украину с орбиты "русского мира".

"Языковая проблема в Украине – фейковая, ее придумывают пророссийские представители и с помощью своих медиа манипулируют общественным мнением, не давая утихнуть т. н. языковой дискуссии. Действующая власть не является палкой сторонницей украинского, кроме того у них есть частные интересы по ограничению ее употребления на телевидении. Для них расширение сферы употребления русского – это еще коммерческий интерес для большего рынка сбыта русскоязычных сериалов а-ля "Сваты", – предположил Оснач.

По его словам, представители Оппозиционной партии "За жизнь", которые считают, что Закон о языке каким-то образом ограничивает языки национальных меньшинств, в том числе и статуса русского – манипулируют.

"Закон о языке ну никак не может быть проблемой или причиной неурегулированности вопроса языков нацменьшинств. Это разные уровни. Все, что касается языков нацменьшинств и коренных народов, это вопросы, которые лежат в другой плоскости и об этом должно быть другое законодательство, которое правительство должно было подать еще полгода назад. А в Законе о языке нет никаких притеснений нацменьшинств, потому что он регулирует использование только государственного языка", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам нардепа от "Европейской солидарности" и члена Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимира Вьятровича, в Украине нет необходимости принимать отдельный закон для русского языка, его положение можно прописать в законе об обеспечении функционирования языков национальных меньшинств.