Может ли измениться стратегия Кремля по отношению к Украине после прошедших российских выборов? - Ред.

Первое. Стратегия Кремля определена в основополагающих стратегических документах, которые приняты Указами Президента Российской Федерации. Это Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и Военная Доктрина. В п. а ст. 12 Военной Доктрины указано, что одной из основных внешних военных угроз является наращивание силового потенциала НАТО и приближение военной инфраструктуры к границам РФ, и расширение блока. Второе. Украина утвердила на законодательном уровне европейскую и евро-атлантическую интеграцию. Значит, мы это будем выполнять.

Третье. С учетом п.1 и п.2 Кремль и дальше будет продолжать дестабилизацию обстановки в Украине с помощью подрывных действий специальных служб, поддерживать сепаратистов на Востоке страны вооружением, финансовыми ресурсами, наемниками и "ихтамнетами".

Кроме того, развертывание 3-х мотострелковых и моторизированных дивизий возле границ с Украиной на территории Западного и Южного военного округа, формирование 8 армии показывают нам, что Кремль настроен серьезно и решительно, и будет дальше наращивать свою военную мощь до тех пор, пока Украина не откажется от своих планов.

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Но поскольку Украина не изменит своих решений, политика Кремля в долгосрочной перспективе не изменится. Это первый вывод.

Второй вывод. Правительственная коалиция в Федеративной Республике Германии создана и канцлер Ангела Меркель приступила к выполнению своих обязанностей. Германия является бенефициаром нормализации отношений с Российской Федерацией для того, чтобы снять с нее экономические санкции т.к. у страны есть свои экономические интересы. Но Германия является государством – членом НАТО. Поэтому Германия будет давить на Россию, чтобы та начала выполнять Минские соглашения именно в том трактовании, в котором их видит цивилизованный мир (начиная с п.1 до п.13).

Три срока пребывания на должности канцлера Германии показали, что Ангела Меркель умеет убеждать своих партнеров и добиваться поставленных целей, т.к за ее спиной 4-я экономика мира, и эта страна является политическим тяжеловесом, с которым считается РФ и лично В. Путин.

Третий вывод. Исходя их вышеизложенного, по моему субъективному мнению, Кремль пойдет на какие-то уступки. Не на стратегические, а тактические. Например, согласится на проведение миротворческой операции на Донбассе, чтобы заморозить ситуацию и фактически руководить Украиной. Задача правительства Украины и наших стратегических партнеров не дать Российской Федерации заморозить ситуацию и заставить Кремль выполнять Минские соглашения.

Четвертый вывод. В ближайшее время будет назначен новый руководитель Государственного департамента США. Я не знаю, какую роль будет играть после утверждения на должности Майкл Помпео: или усилит позицию США и даст полномочия своему спецпредставителю Курту Волкеру занять более жесткую позицию на переговорах с помощником президента РФ В. Сурковым, или будут приняты другие решения. Давайте подождем.

Одно внушает оптимизм, что президент Соединенных Штатов Америки вчера, поздравляя В. Путина, заявил, что Украина является приоритетом наряду с Сирией и КНДР во внешней политике его страны, и он будет поднимать эти вопросы на их будущей встрече.

Я думаю, что скоро все станет ясно. Лично я надеюсь на интенсификацию работы Нормандского формата, жестких заявлений и действий спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и нашего правительства. Все идет к тому, что конфликт на Донбассе будет затихать и постепенно заглохнет. Но задача Украины не дать его заморозить. Это задача президента и МИДа.

И самое главное. Чем сильнее наши Вооруженные силы, тем дальше от наших границ становится война.