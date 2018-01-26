Кремль использует Пугачеву и Булгакова: Вятрович раскрыл опасные щупальца "русского мира"

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на Facebook.

"И снова о "прочь от Москвы". Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", Булгаков, Пугачева, и даже Высоцкий и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения", - отметил он.

При этом Вятрович добавил, что именно культура является фундаментом на котором каждый империализм сводит храм своего величия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что в Киеве в школу пролезли сторонники "русского мира".