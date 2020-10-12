Креминь – о случае в одесской школе: это ответ на вопрос, какой язык нуждается в защите в Украине

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал от Минобразования и науки Украины провести разъяснительную работу со всеми учебными заведениями о недопустимости ущемления прав учащихся по языковому признаку.

В публикации в Facebook он назвал случай в гимназии №4 города Одесса, где учительница набросилась на ученицу из-за украинского языка, "ужасным". Он напомнил, что языком учебного процесса в стране есть и будет украинский.

"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка – это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите в Украине", – написал Креминь.

Он подчеркнул, что подобные учителя, воспитатели или методисты, которые все еще позволяют себе так обращаться с детьми, не имеют никакого права занимать такие должности.

"Обращаюсь к Министерству образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев ущемления соискателей образования", – написал уполномоченный.

Он также отметил, что любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны.

"Спасибо департаменту образования и науки Одесского горсовета и директору школы за оперативную реакцию – увольнение учителя", – резюмировал Креминь.

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе учительница рисования набросилась на ученицуза то, что она отвечала на украинском языке. Этот случай произошел в гимназии №4.