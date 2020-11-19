Креативную индустрию Украины спасут упрощение процедур и дерегулирование, – Федоров

Глеб Иванов Общество 12:59, 19.11.2020

Креативную индустрию в Украине тормозит несовершенная налоговая система. В стране может заработать несколько иная стратегия поддержки креативного бизнеса.

Об этом сказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время IV Международного форума "Креативная Украина".

"Еще до начала пандемии мы поняли, что тормозит креативную индустрию. К примеру, вся ИТ отрасль Украины развивается за счет низких налогов, а часть продуктовых компаний которые занимаются в том числе и креативом, имеют общую систему налогообложения, хотя пострадавших от COVID-19 больше . Поэтому мы должны предложить "креативу" новую налоговую систему, так как эти направления очень гибкие, люди готовы адаптироваться к реалиям современной жизни и помогут нам реализовать пилот налоговых изменений, чтобы потом мы смогли провести глобальную реформу налоговой системы в Украине", – отметил Федоров.

Федоров в ходе форума "Креативная Украина"

По его мнению, чтобы креативная экономика начала работать – ей требуется упрощение процедур и дерегулирование.

"Пандемия ускорила упрощения многих процедур. Только вчера на Кабмине мы ввели около 9 идей по упрощению процедур, в отношении инвесторов, работы нерезидентов, по взаимодействию с государственными учреждениями. Должны убирать препятствия", – добавил он.

Со своей стороны министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что пандемия коронавируса и карантин в Украине уничтожили 300 000 рабочих мест в сфере креативной индустрии и привели к потерям более 3 миллиардов долларов.

Ткаченко заявил, что пандемия уничтожила 300 тыс. рабочих мест в сфере культуры

Представляя стратегию поддержки так называемого креативного бизнеса со стороны правительства, министр сообщил, что на сегодня в Украине запущены гранты для институциональной поддержки, в том числе через финансовые компенсации модернизировано программу кредитов "5-7-9" для креативных индустрий, а также вводятся меры, которые в перспективе сделают культурный сектор Украины привлекательным для иностранных инвесторов.

Модерируя несколько панельных дискуссий форума, Ткаченко неоднократно обращался к своим коллегам из правительств других стран, которые в режиме онлайн делились собственным опытом преодоления кризиса и поддержки наиболее уязвимым секторов экономики.

"Вирус повлиял на культуру. В частности, мы почувствовали колоссальные потери на рекламе. Многие компании закрылись, люди потеряли прибыли и это повлияло на экономику и сейчас мы думаем как поддержать сектор медиа. У нас есть такой инвестиционный пакет 6 млрд фунтов, такая сумма позволяет культурной сфере продержаться на плаву и для нас приоритет – вернуть зрителя, посетителя этим компаниям и организациям", – сообщил член парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Государственный министр медиа и данных в DCMS (Департаменте цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Соединенного Королевства Джон Виттингдейл.

Джон Виттингдейл выступил на форуме "Креативная Украина"
Джон Виттингдейл выступил на форуме "Креативная Украина"

Напомним, главным организатором двухдневного международного форума "Креативная Украина" выступает Министерство культуры и информационной политики. Мероприятие собрало более 80 специалистов сферы креативной экономики из разных стран мира.

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