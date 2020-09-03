Креативність входить до списку найбільш важливих “м’яких навичок” успішної людини. Наукові дослідження показали, що творчість варто розвтвати із раннього дитинства, адже кореляція між дитячою креативністю та особистісними досягненнями дорослих у три рази вища, ніж зв’язок між IQ дитини та її майбутніми успіхами в кар’єрі.

Креативність будь-якої людини є результатом роботи генів, але лише частково. Як правило, творчі люди мають менше зв’язків між лівою та правою півкулями головного мозку. Тому вони змушені витрачати значно більше часу для розвитку власних ідей, що і є передумовою нестандартних рішень. До того ж, нейробіологи стверджують, що чим більше сірої речовини та вищий рівень серотоніну у мозку людини, тим краще розвинена в неї творчість.

Кожна людина народжується більшою чи меншою мірою творчою. Особливо багата уява у маленьких дітей. Вони можуть знайти десятки застосувань звичайній ковдрі та ще як мінімум п’ять пояснень чому веселка кольорова, а їжак колючий.

Почесний професор університету МакКінга доктор Стефані Карлсон виявила, що дві третини життя діти проводять у власній уяві, десь далеко поза реальністю. Це й не дивно, адже вони вивчають довколишній світ методом спроб та помилок за допомогою інтерактивних ігор.

Діти мають слаборозвинену лобову кору головного мозку, яка відповідає за наші когнітивні навички: мову, здатність до розв’язування проблем, зумовлену правилами соціальну поведінку. У міру дорослішання людина стає більш розважливою і її здатність до нестандартного мислення знижується. Це відбувається тоді, коли оточення заганяє дітей у рамки: належної поведінки, гарних оцінок, слухняності, маніакального страху зробити помилку чи поставити дурне запитання. За таких умов діти вчаться бути “правильними”, починають сприймати будь-яку помилку як невдачу, намагаються бути такими як всі.

Гарна новина полягає в тому, що батьки можуть сприяти зменшенню контролю лобової кори над іншими ділянками мозку дитини. Для цього необхідно зменшити тиск на дітей та допомогти їм розвивати власну творчість. Ось кілька корисних поряд, які допоможуть вам це зробити:

Зробіть читання щоденним ритуалом

Разом розпочніть читати якусь із книг та запропонуйте дитині передбачити подальший розвиток подій чи кінцівку казки, або пригодницької історії. Чим більше варіантів вигадає ваш малюк, тим краще. Також можна разом подивитися фентезі чи вигадати сценарій гри та пограти разом у школу, лікарню, бібліотеку. Все це допоможе дитині розвинути уяву, почуття впевненості та приміряти на себе різні соціальні ролі.

Максимально збільшіть час перебування дітей на свіжому повітрі

Природа змінюється дуже стрімко, надихаючи їх ставити запитання та шукати відповіді. Це розвиває дитячу цікавість та навички до розв’язування проблем. Більше того, регулярна фізична активність під час гри на вулиці стимулює гіпокамп – відділ головного мозку, який залучений у процесах формування емоцій та переходу інформації із короткострокової пам’яті у довгострокову. Деякі дослідження засвідчують роль гіпокампа у стимулюванні багатої уяви.

Залучайте дитину до творчості, але не забувайте про свободу

Малювання, ліплення, музика, танці чи будь-яка народна творчість – спосіб для дитини виражати власні емоції, навчитися самостійно приймати рішення та втілювати в життя власні ідеї. Це також гарно розвиває координацію та дрібну моторику. Однак є одна ремарка: не треба змушувати дитину займатися творчістю, дайте їй можливість спробувати самостійно робити те, що до вподоби. Це подарує відчуття власної та творчої свободи.

Якщо дитина не проявляє зацікавленість до мистецтва – станьте для неї прикладом. Навіть спостереження за чужою творчістю може розвивати креативне мислення. А ще малюки часто копіюють поведінку дорослих, то ж рано чи пізно ви спіймаєте вашу малечу за ліпленням чи аквареллю.

Залучайте дитину до групової діяльності

Людина, яка працює самостійно, має обмежену кількість ідей та власний погляд на проблему. Натомість груповий мозковий штурм дозволяє поглянути на проблему із різних боків та згенерувати нову оригінальну ідею. Батьки можуть залучати дітей працювати в групі друзів, братів чи сестер над розв’язанням якоїсь цікавої головоломки або каверзного питання. Це дозволить розвинути навички роботи у групі та так зване дивергентне мислення – здатність протестувати багато рішень однієї проблеми та знайти найбільш слушне.

Дайте дитині вільний час та простір

Дисципліна та чіткий розпорядок дня є дуже важливими у житті будь-якої особистості, але не варто перенасичувати життя дитини суворими правилами. Час наодинці допоможе їй сконцентруватися на власних думках та мріях. До того ж, останні дослідження психологів свідчать, що легка знудженість може стимулювати творчість та нестандартне мислення.

Помилка – це не провал, шлях до екстраординарних рішень проходить крізь помилки

Помилятися нормально. Багато відкриттів та творів мистецтва сталися завдяки помилці автора. Дуже важливо не карати дитину через її помилки, а надихати діяти далі. Людина, яка не боїться помилитися, намагатиметься знайти рішення тестуючи різні підходи, змінювати точки зору та стилі виконання. Саме так народжуються наукові винаходи та успішні проекти.