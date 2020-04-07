Креативная Практика создает "Доброе портфолио": волонтерские дизайн-проекты для социальных инициатив

В 2019 году в Украине запустилась образовательная платформа для специалистов креативных индустрий — Креативная Практика.

В рамках обучения на курсе "Основы дизайна", студенты проходят творческие модули, где учатся создавать дизайн-проекты.

Часто для начального наполнения портфолио дизайнерам приходится выдумывать проекты: создавать абстрактные концепции, логотип вымышленной компании, постер несуществующего кафе или посадочную страницу ненастоящего сервиса. Часто это учебные проекты, цель которых просто показать, на что способен специалист. Вместе с тем, существует немало организаций, фондов, социальных проектов и инициатив, у которых существенно ограничен бюджет, и часто просто не имеют возможности заказать себе дизайн-проект.

Поэтому команда креативной платформы CASES и Креативная Практика запускают проект — Доброе портфолио, чтобы помочь социально полезным инициативам в создании дизайн-проектов.

Как это работает:

Организация, у которой есть потребность в дизайн-проекте, заполняет анкету. В анкете она отмечает потребности, возможности и контактные данные. Это не обязательно должны быть сугубо социальные или бесплатные проекты, однако Креативная Практика, выбирая проекты для реализации, будет обращать внимание именно на социально полезные инициативы. Пока форматы, которые принимаются, ограничены: принимают только те проекты, которые могут быть реализованы в течение короткого времени — нескольких дней или недели. Заявки можно подать на: инфографику, презентацию, постеры, айдентику или макеты для публикаций в социальные сети. Креативная Практика будет раз в неделю публиковать подборку новых задач в каналах CASES и Креативной Практики. Все полученные заявки организаторы собирают в общую базу, которая доступна по ссылке. Задачи могут принимать все желающие. Фрилансеры, студенты-новички, дизайн-курсы. Готовый проект можно добавить на CASES.MEDIA, а в качестве соавтора указать "Доброе портфолио". Организаторы обещают обязательно распространять и популяризировать все работы и всех авторов, которые принимают участие.

Креативная Практика создаётся группой украинских креативных компаний на основе реальных практик и знаний особенностей работы. На текущий момент в рабочую группу входят Aimbulance, Arena Media Expert, Deco.agency, dl.agency, Element Agency, Enjoy, Gagarin Studio, Galagan, Grape, Havas Kyiv Design, Hexagon Agency, Kyiv Signals, League Design Agency, MADCATS, MEX a member of Havas, Michurin, New Strategies Group, POPEL Agency, POSTMEN, Sasquatch Digital, Skykillers, TS/D Agency, UAMASTER, Vertigo, Vintage Web Production, Wideworks, список партнёров расширяется.

Узнать больше о проекте Креативная Практика тут.

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