Креативная Европа запустила бесплатный онлайн-курс о привлечении грантов

Национальное бюро программы Европейского Союза "Креативная Европа" в Украине совместно с образовательной платформой Креативная Практика запустили бесплатный онлайн-курс " Европейские гранты для культурных и креативных проектов ". В нем пошагово объясняется, как привлекать гранты на культурное или креативный проект от выбора конкурса в подпрограммах "Креативной Европы" до подачи отчетности по воплощению проекту.

"Креативная Европа" - это рамочная программа Европейского Союза, направленная на развитие культурных и креативных проектов. Украина является участником программы, а следовательно украинские организации имеют возможность получить грантовую поддержку до 2 миллионов евро. Некоторые проекты с Украиной уже привлекли грантовую поддержку. В частности, кинофестиваль "Молодость" и Одесский Международный Кинофестиваль (ОМКФ).

"Мы рады объявить, что сегодня запускается наша общая с командой Креативной Практики курс! В нем вы найдете самую пошаговую инструкцию подачи заявки на конкурсы нашей программы. Кроме того, там освещен опыт успешных проектов по поиску зарубежных партнеров, примеры планирования коммуникационной стратегии, даже пример бюджета проекту, уже получивший грант! Поэтому с нетерпением ждем новых крутых международных проектов от украинских организаций! " - комментирует Алена Дмуховский, проектно менеджеру Национального бюро программы Европейского Союза "Креативная Европа" в Украине.

В рамках программы онлайн-курса эксперты "Креативной Европы" расскажут о формировании команды, международные партнерства, коммуникационную стратегию, финансовый план, заполнение проектно заявки, и на какие этапы нужно ожидать после получения самого гранта.

Курс предназначено для организаторов культурных мероприятий, издателей, представителей кинопроизводства, ИТ-отрасли, геймдев-индустрии, маркетинговых агентств, рекламных компаний, дизайн-студий и дизайн-продакшенов, театров, креативных хабов, музеев и других креативных и культурных организаций.

"К счастью для креативных и культурных проектов, сегодня существует много программ для нашей поддержки и развития. Гранты могут давать очень мощное развитие, экономически и идеологически. Но когда сталкиваешься с ним впервые, чувствуешь лютую фрустрацию. Здесь такая куча непонятных процессов, сроков и требований , что многие просто останавливается на ранних подступах. Конечно, мы не можем упростить саму подачу заявки, а вот сделать ее более понятной - нам по силам. Собственно, именно такой была задача. Верим, что вышел крутой результат, и этот курс поможет увеличить число украинских проектов, поддержанных "Креативной Европой"! " - говорит Анатолий Попель, автор проекту Креативная Практика и платформы CASES.

Курс " Европейские гранты для культурных и креативных проектов " проходит исключительно в онлайн-формате и уже доступен для пользователей.

Напомним, Креативная Практика - это образовательная платформа, созданная командой CASES при содействии креативных компаний Украины. В прошлом году проект презентовал образовательный курс "Основы дизайна", теоретическая часть которого также сейчас бесплатная и доступна онлайн.