Кравчук заявил о компромиссах в переговорах по Донбассу и высказался об особом статусе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости компромиссов в переговорах по Донбассу, однако не в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ.

Об этом новоназначенный представитель страны в Трехсторонней контактной группе сказал в интервью "РБК Украина". Политик подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы закончить войну.

"Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", – заявил Кравчук. Журналистка переспросила, о каких компромиссах идет речь.

Первый президент ответил, что они возможны в вопросе "как управлять ситуацией", но вопросы суверенитета и территориальной целостности компромиссам не подлежат.

У Кравчука также спросили о его мнении об особом статусе Донбасса. "Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, есть политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, живущим там, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли", – ответил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он будет работать на общественных началах.