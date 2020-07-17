Кравчук "засветил" в Раде часы за 70 тысяч

На торжественном заседании Верховной Рады на руке первого президента Украины Леонида Кравчука заметили дорогие часы лимитированной серии.

Аксессуар попал в кадр фотографа Апострофа Александра Гончарова. Журналисты выяснили, что пенсионер следит за временем по часам Frederique Constant Runabout.

Их цена в Украине составляет около 73 тыс гривен.

Хронометр на руке Кравчука является представителем лимитированной серии Runabout, которую ежегодно выпускает компания Frederique Constant. Как пояснили на ее сайте, стиль таких часов навеян непреходящим дизайном лодок Riva 1920-х годов.

Кравчук пришел в ВР в дорогих часах (Апостроф)

Как сообщал OBOZREVATEL, у судьи Конституционного суда Украины Владимира Мойсика обнаружили наручные часы Longines. Их стоимость составляет около $3 тысяч.