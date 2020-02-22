Первый президент Украины Леонид Кравчук отличился новым заявлением на российском пропагандистском телевидении. Так, он увидел связь между протестами в Новых Санжарах и разрешением однополых браков в некоторых уголках мира.

Нелепую теорию он озвучил во время прямого включения по видеосвязи в студии передачи "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Кравчук Скриншот видео

"Я думаю, что это недоразумение в принципе какое-то. Я не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия. Я был просто ошарашен… Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы, не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям", – сказал Кравчук.

После этого пропагандисты начали подшучивать над первым президентом Украины и спрашивать у него, примут ли такую Украину в Евросоюз. Он, в свою очередь, ответил, что примут, если она решит другие проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Кравчук на "Россия 1" выступил со скандальным предложением переписать закон о декоммунизации, чтобы спасти памятники Жукову и другую советскую символику в Украине.

Перед этим ажиотаж в стране-агрессоре вызвало заявление Кравчука о встрече Гитлера и Сталина во Львове в эфире пропагандистской программы "60 минут".

После поднявшегося шума Кравчук оправдался перед российскими пропагандистами за свои слова. Он отметил, что не владеет документально подтвержденной информацией и всего лишь повторил гипотезу, которую читал в СМИ.

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