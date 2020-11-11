Украинцы раскритиковали Кравчука за "отсутствие претензий" к ОРДЛО и России

Главу делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука раскритиковали в сети за заявление об отсутствии претензий к ОРДЛО и России.

Свое мнение о заявлении первого президента Украины высказали читатели OBOZREVATEL на страницах издания в Facebook и Telegram. Судя по комментариям, пользователей соцсети удивила такая формулировка Кравчука.

Читатели напомнили, что Россия ведет войну на Донбассе, во время которой погибли и были ранены украинские защитники и мирные жители.

Некоторые комментаторы довольно резко высказались о политике, некоторые – назвали его "московским агитатором".

"У него, может, и нет [претензий], а в украинцев есть", – сказано в одной из реакций.

"Завезите старого и Ко, которые тоже ничего не видят, ничего не знают, на передок, пусть подробнее рассмотрят и услышат", – считает другой пользователь.

Напомним, во время интервью Леонид Кравчук заявил (цитируем): "За последнее время на Донбассе убили двух солдат и двух ранили. Говорить о всеобщей тишине было бы преувеличением. У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы – свою. Но есть одна общая позиция – прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях".

Как писал OBOZREVATEL, также Леонид Кравчук сказал, то на Донбассе идет реальная точечная война, называть которую "гражданской" – некорректно, поскольку участие в ней принимают войска РФ и военная техника страны-агрессора.