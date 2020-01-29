Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове перед началом Второй мировой войны, чем вызвал гнев у россиян.

О встрече лидеров государств первый глава Украины рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя заявление заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы "погружается в идеи украинского национализма".

"Я изучил процитированную речь господина Зеленского: он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии немецко-фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и Германией был заключен союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу", – сказал Кравчук, чем вызвал у россиян настоящую истерику.

Кравчук рассказал о встрече Гитлера и Сталина во Львове и вызвал гнев в России

Так, первый зампред комитета Совета федераций по международным делам Владимир Джабаров назвал такое поведение первого президента Украины якобы "недостойным".

"Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю", – возмутился рупор Кремля.

Кроме того, российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале также дерзко высказалась о речи Кравчука. Так, она сделала циничное заявление о том, что якобы в Украине "такая мифология дикая, что даже мудрый Кравчук купился".

"Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то всё стало понятно. Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове (что?!), а бравые солдаты УПА первыми открыли ворота Освенцима. Вот он – альтернативный взгляд Украины на мировую историю. И ведь именно по этим "документам" будут верстаться новые учебники истории", – взорвалась гневом пропагандистка.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова оскорбительными "для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

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