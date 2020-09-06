Кравчук – об угрозах Пушилина: сделаем все, чтобы не сорвать перемирие на Донбассе

Украинская сторона будет делать все, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе.

Об этом после угроз главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанести удар по позициям ВСУ заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 6 сентября во время совещания руководства делегации, пишет пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

Такое заседание было посвящено рассмотрению этих публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований. Участники совещания провели анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел, приняв во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе , – подчеркнул Кравчук.

В документе ОБСЕ указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях ВСУ по сравнению с 5 июля.

"То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Также особое внимание на встрече было уделено инциденту, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, что осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа.

"Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса", – отметили в ОПУ.

Так, по итогам встречи Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

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