Кравчук – о "разведчице" Скабеевой: было приятно ее слушать

Леонид Кравчук заявил, что уважает Ольгу Скабееву.
Первый президент Украины, глава украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук похвалил топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву.
В интервью для YouTube-канала журналиста Дмитрия Гордона политик отметил, что не считает скандальную россиянку своим соперником (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кравчук добавил, что, выступая в эфире программы Скабеевой "60 минут", у него никогда не было цели "положить на лопатки" собеседницу.
"Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие, положив на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, вот тогда бы я сказал: "Это противник". Скабеева – она мне не противник. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа. Они, как разведчики, ходят по лезвию и за ними всегда миллионы".
Кроме того, он рассыпался в комплиментах для Скабеевой, отметив ее энергичность, эмоциональность и напористость.
"Мне было приятно слушать, как она говорит. Только когда начала перебивать меня, я сказал: "Слушай, давай будем по-человечески", – добавил Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кравчук дал интервью на кремлевском канале, в котором странно шутил, выдвигал необычные идеи, приглашал главарей “Л/ДНР” в Киев и даже обещал посадить Скабееву в "красивое кресло".
Кроме того, первый президент Украины пригласил пропагандистку лично приехать в Киев.
А в эфире у Скабеевой Кравчук оправдывался по поводу войны на Донбассе. Он заявил, что не сказал ни слова о том, что Россия бомбит восток Украины.
Позже политик признал, что общается с российскими пропагандистами, но говорит вещи, которые им не нравятся.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!