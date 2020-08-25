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Кравчук – о "разведчице" Скабеевой: было приятно ее слушать

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Леонид Кравчук заявил, что уважает Ольгу Скабееву

Леонид Кравчук заявил, что уважает Ольгу Скабееву.

Первый президент Украины, глава украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук похвалил топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву.

В интервью для YouTube-канала журналиста Дмитрия Гордона политик отметил, что не считает скандальную россиянку своим соперником (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кравчук добавил, что, выступая в эфире программы Скабеевой "60 минут", у него никогда не было цели "положить на лопатки" собеседницу.

"Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие, положив на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, вот тогда бы я сказал: "Это противник". Скабеева – она мне не противник. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа. Они, как разведчики, ходят по лезвию и за ними всегда миллионы".

Кроме того, он рассыпался в комплиментах для Скабеевой, отметив ее энергичность, эмоциональность и напористость.

"Мне было приятно слушать, как она говорит. Только когда начала перебивать меня, я сказал: "Слушай, давай будем по-человечески", – добавил Кравчук.

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Украинароссийская пропагандаОльга СкабееваДмитрий ГордонЛеонид Кравчук
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