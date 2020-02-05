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7 февраля • обновлено в 08:22
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"Не отвечает интересам всех украинцев": Кравчук на росТВ сделал скандальное заявление о декоммунизации

109.5т
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Первый президент Украины Леонид Кравчук снова выступил со скандальным заявлением на российском пропагандистском телевидении. Он предложил переписать закон о декоммунизации, чтобы спасти памятники Жукову и другую советскую символику в Украине.

Своей идеей он поделился с рупорами Кремля в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" во время обсуждения снесения последнего барельефа Жукову в Одессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Скриншот видео

"Не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами СССР. Но, к вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы СССР должны быть сняты. Закон надо выполнять или внести поправки к закону. Моя точка зрения", – сказал Кравчук.

"С учетом того, что народ Украины по-разному относится к этому и закон о декоммунизации не во всем выписан, не совсем отвечает интересам всего народа Украины, я думаю, что было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы", – добавил он, пытаясь угодить российским пропагандистам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее ажиотаж в стране-агрессоре вызвало заявление Кравчука о встрече Гитлера и Сталина во Львове в эфире пропагандистской программы "60 минут".

  • В Совфеде России его обвинили в переписывании истории, а скандальная рупор Кремля Ольга Скабеева упрекнула первого президента Украины в том, что он "купился на дикую мифологию".

  • После поднявшегося шума Кравчук оправдался перед российскими пропагандистами за свои слова. Он отметил, что не владеет документально подтвержденной информацией и всего лишь повторил гипотезу, которую читал в СМИ.

  • На разгоревшийся скандал также отреагировала спикер МИД России Мария Захарова, которая язвительно обратилась к Кравчуку, спросив, чем его лечат.

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Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Декоммунизация в Украине российская пропаганда
Персона
Леонид Кравчук
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Комментарии
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Pavlenko Sergey
Pavlenko Sergey
Старий пердуняка, в свій час просрав усе що можливо просрати, тепер вякає. Сидіти б тобі "макарич", і не пукати для розгону кругів...
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Рейт Адам
Рейт Адам
А что еще мог сказать первый секретарь цк компартии Украины????
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Типичный старый, маразматик!
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