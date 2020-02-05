"Не отвечает интересам всех украинцев": Кравчук на росТВ сделал скандальное заявление о декоммунизации

Первый президент Украины Леонид Кравчук снова выступил со скандальным заявлением на российском пропагандистском телевидении. Он предложил переписать закон о декоммунизации, чтобы спасти памятники Жукову и другую советскую символику в Украине.

Своей идеей он поделился с рупорами Кремля в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" во время обсуждения снесения последнего барельефа Жукову в Одессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Кравчук Скриншот видео

"Не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами СССР. Но, к вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы СССР должны быть сняты. Закон надо выполнять или внести поправки к закону. Моя точка зрения", – сказал Кравчук.

"С учетом того, что народ Украины по-разному относится к этому и закон о декоммунизации не во всем выписан, не совсем отвечает интересам всего народа Украины, я думаю, что было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы", – добавил он, пытаясь угодить российским пропагандистам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ажиотаж в стране-агрессоре вызвало заявление Кравчука о встрече Гитлера и Сталина во Львове в эфире пропагандистской программы "60 минут".

В Совфеде России его обвинили в переписывании истории, а скандальная рупор Кремля Ольга Скабеева упрекнула первого президента Украины в том, что он "купился на дикую мифологию".

После поднявшегося шума Кравчук оправдался перед российскими пропагандистами за свои слова. Он отметил, что не владеет документально подтвержденной информацией и всего лишь повторил гипотезу, которую читал в СМИ.

На разгоревшийся скандал также отреагировала спикер МИД России Мария Захарова, которая язвительно обратилась к Кравчуку, спросив, чем его лечат.

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