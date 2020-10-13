"Красные" зоны в Украине решили определять по новому критерию

"Красные" зоны карантина в Украине будут определяться не по динамичному, а по фиксированному показателю заболеваемости COVID-19.

Этот критерий был изменен 13 октября решением Кабинета министров, сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Брифинг транслировался на YouTube-канале Кабмина.

По словам Степанова, правительство определило четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный" уровень эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", – пояснил министр.

Напомним, 12 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Киев перешел в "оранжевую" зону. В "красной" оказались Канев и Сумы.

Как писал OBOZREVATEL, карантин в Украине продлится до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Также школам порекомендовали сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября.