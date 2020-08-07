"Красные" и "зеленые" зоны в Украине официально обновили: Степанов пояснил нестыковку с Харьковом

Показатели заболеваемости COVID-19 позволяют перевести Луцк из "красной" карантинной зоны в "оранжевую", а Тернополь – из "красной" в "желтую".

Решения об этом вступят в силу с 8 августа. Об этом на брифинге в пятницу, 7 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция его выступления велась в YouTube.

Министр заявил, что ситуация с коронавирусом в стране существенно ухудшилась. "Вы видите последние цифры... За последние сутки – это 1 453 больных в Украине", – сказал он.

Максим Степанов. Скрин трансляции

Глава Минздрава также пояснил попадание Харькова в "красную" зону, а позже того же дня – в "зеленую". Как рассказал Степанов, это было ошибкой "конкретного работника", после чего данные попали в ЦОЗ и медиа.

Министр призвал украинцев пользоваться только достоверной официальной информацией Минздрава.

Степанов отметил, что правительство предлагает расширить перечень критериев, которые будут использоваться для введения разного уровня небезопасности на территории районов или городов. Так, на заседании в понедельник, 10 августа, могут утвердить новый показатель – количество активных больных за последние 7 дней. "Мы будем четко видеть, как ухудшается или улучшается ситуация", – сказал глава ведомства.

Также Минздрав настаивает на увеличении количества проведенных тестов. Средний показатель (сейчас 24 на 100 тысяч населения) планируется увеличить до 32 на 100 тысяч.

Степанов добавил, что количество инфицированных в Украине, которым необходима госпитализация, увеличивается.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 7 августа в Украине три региона отнесены к "красной" зоне карантина: Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.