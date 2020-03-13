Красноград охватила паника из-за коронавируса и заробитчанина: эксклюзив из больницы

В сети активно распространяют информацию о заболевшем на коронавирус в Харьковской области заробитчанине. Якобы его госпитализировали в одну из местных больниц.

По информации Telegram-канала Типичный Харьков, речь идет о жителе Краснограда, который пару дней назад приехал из Чехии.

"Моего соседа госпитализировали только что с подозрением на коронавирус. Он пару дней назад приехал из Чехии, с подработки, очень страшно, что делать – неизвестно", – говорится в сообщении.

Также на канале прикрепили несколько видео, где можно увидеть процесс "эвакуации" больного. При этом местные врачи находятся в защитных костюмах.

Правда, паника в СМИ оказалась ложной. В комментарии OBOZREVATEL в приемной Красноградской районной больницы заявили, что это видео "с учений".

"Это лишь учения. Никакого заболевшего и госпитализированного нет", – пояснили в больнице.

Харьков Лайв пишет, что это был розыгрыш местных подростков. Они специально вызвали скорую, прикинувшись больными. А после приезда медиков уже начали распространять информацию по разным медиа.

Отметим, всего в Украине по состоянию на 12 марта находится два человека с коронавирусом. В Черновцах недавно у 39-летнего мужчины, заболевшего коронавирусом, повторные тесты на инфекцию дали положительный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. 71-летняя зараженная коронавирусом жительница Радомышля в Житомирской области скончалась.

Всемирная организация здравоохранения в нашу страну отправила специальную миссию. В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!