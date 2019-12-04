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4 декабря • обновлено в 06:48
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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Краснодар наш или Как шантажировать Путина

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В преддверии встречи в Нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря в Париже, я провел опрос среди жителей ныне столицы подконтрольной Донетчины – Краматорска.

Спрашивал – нужно ли проводить встречу в "нормандском формате" и повлияет ли она положительно на ситуацию в регионе?

Мнения жителей Краматорска разделились. Кто-то верит, что встреча лидеров четырех государств сдвинет с мертвой точки переговоры по Донбассу, другие высказываются напротив.

Вот, например, одно из мнений.

"Надо проводить, но чтобы наш президент не был проституткой, а тоже требовал. Ни сдавался, а требовал. Какие требования? По крайней мере, шантажировать туже Россию, сказать, что допустим, Краснодарский край наш. Если так взять, копнуть историю. Давайте тогда копнем еще дальше. Давайте Сибирь отдадим. Козаки тогда забрали и Сибирь подарили. И тому подобное, но это я так утрирую, но, тем не менее, можно найти", - сказал мужчина.

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Автор
Максим Копачевский Максим Копачевский
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина Краматорск
Теги
нормандский формат Донбасс Новости Донбасса
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
О, замахнулись... А у неньки бабла хватит на Краснодар? Или только на памятники завалить, да улицы переименовать? )))
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Мироненко Олег
Мироненко Олег
Не только Краснодар НАШ. Ещё наши Курск,Белгород,Воронеж.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Мироненко Олег, жители Краснодара Курска Белгорода и Воронежа не хотят быть Украиной рнферендум там если его предположить Украина проиграет
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