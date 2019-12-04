В преддверии встречи в Нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря в Париже, я провел опрос среди жителей ныне столицы подконтрольной Донетчины – Краматорска.

Спрашивал – нужно ли проводить встречу в "нормандском формате" и повлияет ли она положительно на ситуацию в регионе?

Мнения жителей Краматорска разделились. Кто-то верит, что встреча лидеров четырех государств сдвинет с мертвой точки переговоры по Донбассу, другие высказываются напротив.

Вот, например, одно из мнений.

"Надо проводить, но чтобы наш президент не был проституткой, а тоже требовал. Ни сдавался, а требовал. Какие требования? По крайней мере, шантажировать туже Россию, сказать, что допустим, Краснодарский край наш. Если так взять, копнуть историю. Давайте тогда копнем еще дальше. Давайте Сибирь отдадим. Козаки тогда забрали и Сибирь подарили. И тому подобное, но это я так утрирую, но, тем не менее, можно найти", - сказал мужчина.

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