День Красной руки: как Россия делает из детей убийц

12 февраля во всем мире – это День Красной руки. Эта дата, учрежденная ООН, посвящена проблеме детей, которых заставляют участвовать в боевых действиях.

С 2014 года День Красной руки стал очень актуальным для Украины. Почему так произошло и как россияне и их пособники используют несовершеннолетних на фронте – в материале OBOZREVATEL.

День Красной руки – история

День памяти детей, участников военных действий был учрежден и впервые отмечен в 2009 году. В этот день используется логотип "Красной Руки", символизирующий окровавленную детскую ладонь. Неравнодушные люди 12 февраля красят свои руки в красный цвет, который символизирует кровь жертв конфликтов.

Военная подготовка малолетних детей террористами на Донбассе

На сегодняшний день детей в качестве солдат используют в Конго, Руанде и Уганде, Судане и Кот-д'Ивуаре, Мьянме и Филиппинах, в Колумбии и Палестине. Несовершеннолетних заставляют воевать террористы "ДНР" и "ЛНР". Милитаризацией детей активно занимается Россия – причем не только в аннексированном украинском Крыму, но и по всей своей территории.

Дети-солдаты на Донбассе

О том, что террористы принуждают детей воевать на их стороне, в Украине заговорили еще в начале войны на Донбассе. Украинские военные и правозащитники неоднократно замечали на стороне боевиков подростков с оружием.

Несовершеннолетний боец террористического "батальона "Восток"

В начале боевых действий, когда в Украине было принято решение о повышении призывного возраста до двадцати лет, террористы тем временем готовили воевать пятнадцатилетних подростков. Так, в Донецком военном лицее детей готовили к "командованию небольшими подразделениями" и старательно обрабатывали пропагандистскими призывами "убивать укр*пов".

Дети-солдаты в Крыму

В Российской Федерации так называемая "Юная армия", которую уже прозвали "Путинюгенд", действует с 2009 года. Однако в Крыму, вскоре после его аннексии, милитаризация детей приобрела масштабы, страшные даже по меркам оккупантов.

Военная подготовка детей в аннексированном Крыму

На крымском полуострове активно создают разнообразные "военно-патриотические" организации, ежемесячно для школьников проводятся милитаристские мероприятия: от сборки-разборки автоматов до имитации парадов и почти полноценных военных учений. Так, ежегодно устраиваются "военные игры", в рамках которых проводятся конкурсы по стрельбе, саперно-минному делу и "поиску диверсантов", детей учат носить российскую военную форму и вести боевые действия.

Военная подготовка детей в аннексированном Крыму

Ежегодно к подобным мероприятиям привлекают порядка 17 000 юных крымчан. Государственный бюджет России тратит на превращение крымских детей в российских боевиков десятки миллионов рублей. Кроме Конвенции о правах детей, кремлевская оккупационная администрация нарушает в Крыму Женевскую конвенцию от 1949 года, а именно статью 51 "О защите гражданского населения во время войны", которая запрещает всяческую пропаганду добровольного поступления в армию на оккупированных территориях.

Военная подготовка детей в РФ

Военная подготовка детей в РФ

Военная подготовка детей в РФ

Военная подготовка детей в РФ

Военная подготовка детей в РФ

День Красной руки напоминает всему миру о том, что дети не должны становиться жертвами, а тем более участниками войн. Россия тем временем готовит из несовершеннолетних будущую армию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в "ЛНР" заставляют детей участвовать в похоронах мертвых террористов для создания медиа-картинки.

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