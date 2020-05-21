Красивейший мыс в Судаке решили застроить под "форум Путина"
Часть территории мыса Меганом в Судаке (Крым) передали в "федеральную собственность" для проведения там молодежного форума "Таврида", который поддерживает президент РФ Владимир Путин.
Решение было принято 21 мая подконтрольным России городским советом, передают "Крым.Реалии".
Отмечается, что в земли, которые передали в российскую федеральную собственность, не входит дорога и находящиеся там пляжи. При этом не уточняется, какая именно часть мыса Меганом больше не находится в собственности Судака.
В 2019 стало известно, что после принятия российского генерального плана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом: на кадастровой карте появились четыре зоны под застройку.
Против этого тогда выступили активисты "Меганом SOS", они провели флешмоб в защиту мыса.
Отметим, что российский молодежный образовательный форум "Таврида" проходит в Крыму с 2014 года. Его регулярно посещает президент России Владимир Путин. В этом году он заявил, что продолжит его поддерживать.
Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму местные "власти" отобрали у населения под застройку пляж "Эврика" под Алуштой.