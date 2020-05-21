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21 мая • обновлено в 23:13
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Красивейший мыс в Судаке решили застроить под "форум Путина"

4.7т
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Часть территории мыса Меганом в Судаке (Крым) передали в "федеральную собственность" для проведения там молодежного форума "Таврида", который поддерживает президент РФ Владимир Путин.

Решение было принято 21 мая подконтрольным России городским советом, передают "Крым.Реалии".

Мыс Меганом решили застроить под молодежный форум "Таврида"

Мыс Меганом решили застроить под молодежный форум "Таврида"

twitter.com/CrimeaUA1

Отмечается, что в земли, которые передали в российскую федеральную собственность, не входит дорога и находящиеся там пляжи. При этом не уточняется, какая именно часть мыса Меганом больше не находится в собственности Судака.

В 2019 стало известно, что после принятия российского генерального плана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом: на кадастровой карте появились четыре зоны под застройку.

Мыс Меганом решили застроить под молодежный форум "Таврида"

Мыс Меганом решили застроить под молодежный форум "Таврида"

twitter.com/CrimeaUA1

Против этого тогда выступили активисты "Меганом SOS", они провели флешмоб в защиту мыса.

Отметим, что российский молодежный образовательный форум "Таврида" проходит в Крыму с 2014 года. Его регулярно посещает президент России Владимир Путин. В этом году он заявил, что продолжит его поддерживать.

Мыс Меганом решили застроить под молодежный форум "Таврида"

Мыс Меганом решили застроить под молодежный форум "Таврида"

twitter.com/CrimeaUA1

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму местные "власти" отобрали у населения под застройку пляж "Эврика" под Алуштой.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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